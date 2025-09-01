Πάτρα: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου μπήκε στο νέο Δημαρχείο με το αριστερό - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρέθηκε η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και νωρίτερα επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Πατρέων Κώστα Πελετίδη. Την συνάντηση απασχόλησε ιδιαίτερα η φωτιά που έπληξε την Πάτρα.

Η κα Κωνσταντοπούλου απευθυνόμενη στον Δήμαρχο του εξέφρασε την συμπαράσταση της Πλεύσης Ελευθερίας στην τιτάνια όπως είπε προσπάθεια που κάνει μετά από αυτή τη φοβερή πυρκαγιά".

Και πρόσθεσε ότι "αυτό που συνέβη στην Πάτρα ήταν απολύτως προβλέψιμο και προδιαγεγραμμένο. Είναι ο λόγος για τον οποίο και εγώ προσωπικά και η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης κάναμε επανειλημμένες παρεμβάσεις στη Βουλή σε όλο το προηγούμενο διάστημα, για την Πολιτική Προστασία. Για το ζήτημα της στελέχωσης της Πυροσβεστικής.".

Η κα Κωνσταντοπούλου μάλιστα μπήκε στο νέο Δημαρχείο με το...αριστερό.