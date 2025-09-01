Απίστευτο σκηνικό στη Χαλκίδα- Άγιος Βασίλης κάνει μπάνιο σε παραλία

Ένα απρόσμενο και άκρως παράδοξο για την εποχή θέαμα αντίκρισαν οι λουόμενοι σε παραλία της Εύβοιας, όταν είδαν έναν… Άγιο Βασίλη να απολαμβάνει το μπάνιο του στη θάλασσα!

Ο άνδρας, εμφανίστηκε στην παραλία της Χαλκίδας με την χαρακτηριστική κόκκινη στολή, προκαλώντας χαμόγελα και έκπληξη στους παρευρισκόμενους.

Το σκηνικό ολοκληρωνόταν από τη σεζλόνγκ του, πάνω στην οποία ήταν απλωμένα κόκκινα ρούχα και πετσέτες, σαν να είχε μόλις βγει από το εργαστήριο του Βόρειου Πόλου για λίγη… δροσιά.

Tο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο ανέβηκε στο TikTok και έγινε αμέσως viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια.