#TAGS Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θανατηφόρο τροχαίο Ακτή Δυμαίων
Πάτρα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο οδηγός της μηχανής για το θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη

Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε στις 12 το μεσημέρι ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, όπου έχασε τη ζωή της μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε σοβαρά η 7χρονη εγγονή της.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ είχε ήδη οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βρέθηκε αρνητικό.

Η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Θανατηφόρο τροχαίο Ακτή Δυμαίων

