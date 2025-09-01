Πάτρα: Στον ανακριτή οδηγήθηκε ο οδηγός της μηχανής για το θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη
Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε στις 12 το μεσημέρι ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, όπου έχασε τη ζωή της μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε σοβαρά η 7χρονη εγγονή της.
Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ είχε ήδη οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βρέθηκε αρνητικό.
Η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου θα γίνει αύριο στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr