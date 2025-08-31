Πάτρα: Την Τρίτη η κηδεία της 86χρονης Τιτίκας Βασιλοπούλου που θυσιάστηκε για να σώσει την 7χρονη

Συγκλονισμένη η Πάτρα από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων – Η ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί γλίτωσε με ελαφρά τραύματα.
Το τελευταίο αντίο στην 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου θα πουν συγγενείς, φίλοι και όλη η γειτονιά, την Τρίτη, στις 11 το πρωί, από τον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.
Η 86χρονη έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων
Η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και γιαγιά τεσσάρων εγγονιών, παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα ενώ συνόδευε ένα 8χρονο κορίτσι, στη βόλτα που είχαν βγει στο Νότιο Πάρκο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες των συγγενών, η ηλικιωμένη στάθηκε «ασπίδα» για τη μικρή Μαρία, με αποτέλεσμα να θυσιαστεί για να τη σώσει.
Η Βασιλοπούλου βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα, χωρίς η ζωή του να κινδυνεύει.
Η 86χρονη δεν ήταν συγγενής της οικογένειας, αλλά στενή γειτόνισσα που συχνά αναλάμβανε να φροντίσει τα παιδιά.
Πάτρα: Στον ανακριτή τη Δευτέρα για κακούργημα ο 46χρονος για το θανατηφόρο στην Ακτή Δυμαίων
