Αυτή είναι η ηλικιωμένη που θυσιάστηκε για να σώσει την 8χρονη στην Ακτή Δυμαίων

Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που συνόδευε.

Η άτυχη Τιτίκα Βασιλοπούλου βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα. Σύμφωνα με τους συγγενείς της οικογένειας, η ηλικιωμένη στάθηκε «ασπίδα» για το παιδί και με την αυτοθυσία της το έσωσε από τα χειρότερα.

Η 86χρονη δεν ήταν συγγενής, αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία συχνά αναλάμβανε να φροντίσει τα παιδιά. Την Παρασκευή το βράδυ, όπως συνήθιζε, πήρε τη μικρή για μια βόλτα στο Νότιο Πάρκο. Εκεί, στο ύψος της οδού Μαξίμου, τους παρέσυρε ο δικυκλιστής με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου τη ζωή της.

Οι μαρτυρίες τονίζουν ότι η Βασιλοπούλου έβαλε το κορμί της μπροστά για να προφυλάξει τη μικρή, η οποία σώθηκε με ελαφρύτερους τραυματισμούς.