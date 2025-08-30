Αυτή είναι η ηλικιωμένη που θυσιάστηκε για να σώσει την 8χρονη στην Ακτή Δυμαίων

Η 86χρονη Τιτίκα Βασιλοπούλου έχασε τη ζωή της στο τροχαίο της Ακτής Δυμαίων – Το παιδί γλίτωσε χάρη στην αυτοθυσία της
Σοκ έχει προκαλέσει στην Πάτρα το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν μοτοσικλέτα παρέσυρε μια 86χρονη γυναίκα και την 8χρονη που συνόδευε.
Η άτυχη Τιτίκα Βασιλοπούλου βρήκε ακαριαίο θάνατο, ενώ η μικρή Μαρία μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένη στο «Καραμανδάνειο» νοσοκομείο Παίδων με κατάγματα. Σύμφωνα με τους συγγενείς της οικογένειας, η ηλικιωμένη στάθηκε «ασπίδα» για το παιδί και με την αυτοθυσία της το έσωσε από τα χειρότερα.
Η 86χρονη δεν ήταν συγγενής, αλλά γειτόνισσα της οικογένειας, η οποία συχνά αναλάμβανε να φροντίσει τα παιδιά. Την Παρασκευή το βράδυ, όπως συνήθιζε, πήρε τη μικρή για μια βόλτα στο Νότιο Πάρκο. Εκεί, στο ύψος της οδού Μαξίμου, τους παρέσυρε ο δικυκλιστής με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει επιτόπου τη ζωή της.
Οι μαρτυρίες τονίζουν ότι η Βασιλοπούλου έβαλε το κορμί της μπροστά για να προφυλάξει τη μικρή, η οποία σώθηκε με ελαφρύτερους τραυματισμούς.
Αλιβέρι Ευβοίας: Ζευγάρι έχασε τη ζωή του σε τροχαίο, αφήνοντας πίσω τρία παιδιά
Μονή Σινά: Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός διέγραψε μοναχούς μετά από στάση- Στήριξη από το Πατριαρχείο
Θεσσαλονίκη: Για κακούργημα διώκεται η 45χρονη με την Porsche- Πήρε προθεσμία έως την Τρίτη- Υπό κράτηση, επικαλέστηκε ηρεμιστικό και όχι αλκοόλ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr