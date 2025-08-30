Πάτρα: «Θυσίασε τη ζωή της για να σώσει την κόρη μου»- Συγκλονίζει ο πατέρας της 8χρονης

Συγκλονισμένη είναι η Πάτρα από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, όταν 71χρονη γυναίκα σκοτώθηκε προσπαθώντας να προστατεύσει ένα 8χρονο κορίτσι που συνόδευε.

Η κυρία Τιτίκα Βασιλοπούλου κρατούσε από το δεξί χέρι τη μικρή Μαρία και διέσχιζαν κάθετα τον δρόμο, στο ύψος της οδού Μαξίμου. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ένας οδηγός μηχανής πέρασε την προηγούμενη διασταύρωση με κόκκινο φανάρι, ανέπτυξε ταχύτητα και λίγα μέτρα παρακάτω έπεσε πάνω τους με σφοδρότητα.

Η 71χρονη χτυπήθηκε θανάσιμα, ενώ το παιδί εκτινάχθηκε και τραυματίστηκε. «Έσωσε με τον θάνατό της την κόρη μου», δήλωσε συντετριμμένος ο πατέρας της μικρής, Γιώργος Κωστούρος. Η Τιτίκα δεν ήταν συγγενής, αλλά μια γειτόνισσα που η οικογένεια εμπιστευόταν σαν «γιαγιά» και συχνά τη συνόδευε σε βόλτες.

Η μηχανή, λόγω της μεγάλης ταχύτητας, βρέθηκε 150 μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» και συνελήφθη από τις Αρχές.

Η Μαρία, ευτυχώς, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου με κατάγματα. Διασώστες του ΕΚΑΒ έσπευσαν στο σημείο, ωστόσο ήταν ήδη αργά για την 71χρονη, που πέθανε επί τόπου.

Ο πατέρας της μικρής, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό, ανέφερε:

«Αυτό είναι το αίμα της κόρης μου και της άτυχης γιαγιάς που θυσίασε τη ζωή της για να τη σώσει. Το συμβάν έγινε στις 10 το βράδυ, στο νότιο πάρκο. Ο ασυνείδητος οδηγός παρέσυρε τη “γιαγιά” και το παιδί μου. Παρακαλώ, όποιος γνωρίζει το οτιδήποτε, ας επικοινωνήσει μαζί μου».