Σίφνος: Βαθιά θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο του 14χρονου Λευτέρη- «Έφυγε» στον ύπνο του

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σίφνου από τον αιφνίδιο θάνατο του νεαρού ποδοσφαιριστή, αρχηγού της Κ14 του Πανσιφναϊκού, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στον ύπνο του. Ο Λευτέρης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στο νησί, ενώ ο πατέρας του είναι ενεργό μέλος της διοίκησης του συλλόγου.

Ο Πανσιφναϊκός αποχαιρέτησε τον 14χρονο με μία συγκινητική ανακοίνωση: «Δυστυχώς, δεν πέρασε ούτε ένας χρόνος και η μοίρα ”έπαιξε” ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί ”έφυγε” ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη την Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και την δυναμική του παρουσία, πήγε να ”παίξει” μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που ”φεύγει” χωρίς να ζήσει τη ζωή του όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι μικρέ μας άγγελε!!!»