Μονή Σινά: Το χρονικό των τριών ημερών αποκλεισμού του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κάνει λόγο για «ομηρία» μετά από 60 χρόνια στη Μονή

Από τις πρώτες ημέρες της έντασης στη Μονή Σινά, οι στασιαστές μοναχοί που βρίσκονται εκτός των τειχών της μονής έχουν μπλοκάρει την παράδοση τροφίμων και φαρμάκων. Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, οι ίδιοι και όσοι βρίσκονται κοντά του έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά, τα οποία, όπως καταγγέλλεται, οι στασιαστές έφτασαν να πετάξουν στις γάτες. Το γεγονός αποτυπώνεται σε βίντεο - ντοκουμέντο που παραχωρήθηκε στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού». Ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει: «Μετά από 60 χρόνια στη Μονή, για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος». Ζητά να μπορέσει να βγει για τα απαραίτητα φάρμακα και άλλα αναγκαία αντικείμενα.

Πρωτοφανή επεισόδια Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στην πύλη της Μονής σημειώθηκαν εντάσεις και επεισόδια. Ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, Χρήστος Κομπίλης, περιγράφει στο OPEN έφοδο των στασιαστών τη στιγμή που ο Έλληνας πρέσβης μπήκε στο μοναστήρι: «Μία πόρτα έκλεισε βίαια, τραυματίστηκε μοναχός». Παράλληλα, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επέτρεψαν να εισέλθουν φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα, παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη. Το διπλωματικό όχημά του ελέγχθηκε, παραβιάζοντας όπως καταγγέλλεται το διπλωματικό απόρρητο, γεγονός που αύξησε την ένταση μέσα στη Μονή. Αιγυπτιακή παρέμβαση και νομικό πλαίσιο Οι εντάσεις εκτυλίσσονται εν αναμονή συμφωνίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να είναι ο μόνος στο μοναστήρι με αιγυπτιακή υπηκοότητα και άρα μοναδικό δικαίωμα υπογραφής. Ο ίδιος και ο νομικός του εκπρόσωπος ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστεί η παράδοση των απαραίτητων αγαθών και η προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά μέχρι στιγμής συναντούν αντίσταση από τους στασιαστές μοναχούς και από τοπικούς παράγοντες.