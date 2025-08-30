Μονή Σινά: Το χρονικό των τριών ημερών αποκλεισμού του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός κάνει λόγο για «ομηρία» μετά από 60 χρόνια στη Μονή
Από τις πρώτες ημέρες της έντασης στη Μονή Σινά, οι στασιαστές μοναχοί που βρίσκονται εκτός των τειχών της μονής έχουν μπλοκάρει την παράδοση τροφίμων και φαρμάκων.
Σύμφωνα με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, οι ίδιοι και όσοι βρίσκονται κοντά του έχουν ανάγκη από βασικά αγαθά, τα οποία, όπως καταγγέλλεται, οι στασιαστές έφτασαν να πετάξουν στις γάτες. Το γεγονός αποτυπώνεται σε βίντεο - ντοκουμέντο που παραχωρήθηκε στο OPEN και την εκπομπή «10 παντού».
Ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει: «Μετά από 60 χρόνια στη Μονή, για πρώτη φορά αισθάνομαι εγκλωβισμένος, όμηρος». Ζητά να μπορέσει να βγει για τα απαραίτητα φάρμακα και άλλα αναγκαία αντικείμενα.
Πρωτοφανή επεισόδια
Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, στην πύλη της Μονής σημειώθηκαν εντάσεις και επεισόδια. Ο νομικός εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου, Χρήστος Κομπίλης, περιγράφει στο OPEN έφοδο των στασιαστών τη στιγμή που ο Έλληνας πρέσβης μπήκε στο μοναστήρι: «Μία πόρτα έκλεισε βίαια, τραυματίστηκε μοναχός».
Παράλληλα, οι τοπικές αστυνομικές αρχές δεν επέτρεψαν να εισέλθουν φάρμακα, τρόφιμα και ρούχα, παρά τις προσπάθειες του Έλληνα πρέσβη. Το διπλωματικό όχημά του ελέγχθηκε, παραβιάζοντας όπως καταγγέλλεται το διπλωματικό απόρρητο, γεγονός που αύξησε την ένταση μέσα στη Μονή.
Αιγυπτιακή παρέμβαση και νομικό πλαίσιο
Οι εντάσεις εκτυλίσσονται εν αναμονή συμφωνίας για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής Σινά, με τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό να είναι ο μόνος στο μοναστήρι με αιγυπτιακή υπηκοότητα και άρα μοναδικό δικαίωμα υπογραφής.
Ο ίδιος και ο νομικός του εκπρόσωπος ζητούν την παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για να διασφαλιστεί η παράδοση των απαραίτητων αγαθών και η προστασία των δικαιωμάτων τους, αλλά μέχρι στιγμής συναντούν αντίσταση από τους στασιαστές μοναχούς και από τοπικούς παράγοντες.
Υποστήριξη από το Οικουμενικό Πατριαρχείο
Την ίδια περίοδο, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέδωσε ανακοίνωση συμπαράστασης προς τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, αναγνωρίζοντάς τον ως νόμιμο και κανονικό αρχιεπίσκοπο και ηγούμενο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η έναρξη διαδικασίας αναθεώρησης του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Κρήτης, ενώ για την Εκκλησία της Κύπρου καλείται στο Φανάρι ο πρώην μητροπολίτης Πάφου κ. Τυχικός.
Στην ανακοίνωση της Συνόδου αναφέρεται επίσης ότι εξετάστηκαν ζητήματα της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας και έγιναν διορισμοί Χωρεπισκόπου Καμπέρας και βοηθού Επισκόπου, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διοίκησης σε διεθνές επίπεδο.
Το χρονικό των γεγονότων
Πρώτη ημέρα: Αρχίζουν οι αποκλεισμοί στην πύλη της Μονής και οι στασιαστές αποτρέπουν την είσοδο φαρμάκων και τροφίμων.
Δεύτερη ημέρα: Συγκρούσεις και επεισόδια κατά την άφιξη του Έλληνα πρέσβη, με τραυματισμό μοναχού και έλεγχο του διπλωματικού οχήματος.
Τρίτη ημέρα: Ο Αρχιεπίσκοπος απευθύνει νέα έκκληση μέσω του OPEN, ενώ το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκφράζει συμπαράσταση και αναλαμβάνει διαδικασίες για την ενίσχυση της διοικητικής σταθερότητας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr