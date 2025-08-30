Παράνομοι οι περισσότεροι δασμοί του Τραμπ σύμφωνα με το Εφετείο των ΗΠΑ

Ομοσπονδιακό Εφετείο αποφάνθηκε χθες Παρασκευή ότι οι περισσότεροι δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήταν παράνομοι, επικυρώνοντας απόφαση κατώτερου δικαστηρίου και υπονομεύοντας την πολιτική του Ρεπουμπλικάνου προέδρου.

Η ετυμηγορία αφορά δασμούς που δεν επηρεάζουν συγκεκριμένους τομείς, όπως π.χ. οι δασμοί Τραμπ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Η εφαρμογή της απόφασης έχει ανασταλεί έως τις 14 Οκτωβρίου και η υπόθεση αναμένεται να οδηγηθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.

Εσφαλμένη χαρακτήρισε την απόφαση του Εφετείου ο πρόεδρος Τραμπ, υπογραμμίζοντας πως όλοι οι δασμοί παραμένουν σε ισχύ. «ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ», υπογραμμίζει ο Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social. «Ένα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν, αλλά γνωρίζουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα κερδίσουν στο τέλος», υποστηρίζει.

Στην καρδιά της διαμάχης βρίσκεται το κατά πόσο ο Τραμπ μπορεί να επικαλεστεί έναν δεκαετιών οικονομικό νόμο έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει σφοδρούς δασμούς στους κυριότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας. Ο νόμος δεν αναφέρει ρητά τους δασμούς, αλλά ο πρόεδρος έχει αξιοποιήσει τον συγκεκριμένο νόμο για να επιβάλει μεγάλες νέες επιβαρύνσεις, με στόχο την αναδιάρθρωση των εμπορικών σχέσεων των ΗΠΑ και τη συγκέντρωση δισεκατομμυρίων δολαρίων σε έσοδα.

Οι ισχυρισμοί του Τραμπ για εκτεταμένη εμπορική εξουσία αντιμετώπισαν άμεσες νομικές προκλήσεις από μικρές επιχειρήσεις και πολιτείες, οι οποίες υποστήριξαν ότι πλήγηκαν οικονομικά από φόρους σε ξένα αγαθά που ο πρόεδρος δεν είχε το δικαίωμα να επιβάλει. Τον Μάιο, το ομοσπονδιακό εμπορικό δικαστήριο συμφώνησε, ακυρώνοντας πολλούς από τους δασμούς του προέδρου με το σκεπτικό ότι ο νόμος δεν του παρέχει «απεριόριστη εξουσία» για να διεξάγει τον παγκόσμιο εμπορικό του πόλεμο.

Η κυβέρνηση Τραμπ άσκησε γρήγορα έφεση, και το δικαστήριο επέτρεψε στον πρόεδρο να διατηρήσει τους δασμούς του, ενώ οι δικαστές εξετάζουν τη νομιμότητα των ενεργειών του. Αυτό άνοιξε τον δρόμο για τον Λευκό Οίκο να επεκτείνει τη χρήση των δασμών αυτόν τον μήνα — με μια νέα σειρά δασμών που στοχεύουν σε περισσότερες από 90 χώρες — ακόμα και πριν οι δικαστές του Εφετείου εκδώσουν την απόφαση.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ έχει καταστήσει τους δασμούς πυλώνα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, χρησιμοποιώντας τους για να ασκήσει πολιτική πίεση και να επαναδιαπραγματευθεί εμπορικές συμφωνίες με χώρες που εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ. Οι δασμοί έχουν δώσει στην κυβέρνηση Τραμπ πλεονεκτήματα προκειμένου να αποσπάσει οικονομικές παραχωρήσεις από τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, ενώ έχουν προκαλέσει αστάθεια στις διεθνείς αγορές.