Σοκ στην Πάτρα: Μηχανή παρέσυρε και σκότωσε γυναίκα- Στο νοσοκομείο τραυματισμένο το εγγονάκι της

Η Τροχαία Πατρών έχει αναλάβει τη διερεύνηση του δυστυχήματος
Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δυμαίων, στο ύψος της οδού Μαξίμου.
Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και η 8χρονη εγγονή της τραυματίστηκε, όταν παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού την ώρα που επιχειρούσαν να διασχίσουν τον δρόμο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός της μηχανής φέρεται να ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και να κινήθηκε με υψηλή ταχύτητα – στοιχείο που διερευνάται από τις αρχές. Η μηχανή παρέσυρε τη γυναίκα, η οποία κρατούσε από το χέρι το παιδί, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.
Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης. Ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά.
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Τροχαίας, ασθενοφόρα και πλήθος πολιτών, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.
