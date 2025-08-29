Μερτς- Μακρόν: Σαφές μήνυμα στήριξης προς την Ουκρανία- Ζητούν νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Το Παρίσι και το Βερολίνο θα συνεχίσουν να «πιέζουν», προκειμένου να επιβληθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προκειμένου επιπρόσθετες κυρώσεις να επιβληθούν από εμάς και εμείς είμαστε έτοιμοι για αυτό, όμως επίσης από τις ΗΠΑ, ώστε να αναγκάσουμε τη Ρωσία να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων» στο θέμα του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ο Γάλλος πρόεδρος έχοντας στο πλευρό του τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικής σημασίας», προκειμένου η Μόσχα να δώσει ενδείξεις της βούλησής της να τερματίσει τον πόλεμο, όπως το επιθυμεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησαν την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων με στόχο την αποδυνάμωση της ρωσικής πολεμικής μηχανής, αυξάνοντας την πίεση προς τη Μόσχα τη στιγμή που οι ειρηνευτικές προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να βαλτώνουν.

Για να περιοριστεί η δυνατότητα της Μόσχας να αντλεί έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης θα προωθήσουν μέτρα που θα στοχεύουν «εταιρείες τρίτων χωρών που στηρίζουν τον πόλεμο της Ρωσίας», σύμφωνα με την κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Παρασκευή (29/08) μετά τη συνάντηση μελών των γερμανικών και γαλλικών υπουργικών συμβουλίων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Μακρόν επανέλαβε, επίσης, ότι μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη είναι δυνατή μόνο εάν η Ουκρανία λάβει ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι και οι δύο ελπίζουν ότι ο Πούτιν της Ρωσίας θα προχωρήσει με τη διμερή ή τριμερή συνάντηση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως δεσμεύτηκε σε συνομιλίες με τον πρόεδρο Τραμπ.

Αλλά ο Μακρόν προειδοποίησε ότι αν ο Πούτιν έχανε την προθεσμία της Δευτέρας, θα ήταν ένα ακόμη παράδειγμα της προσπάθειάς του να «παίξει» με τον Τραμπ, κάτι που, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητο και θα πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω κυρώσεις.

Υπέδειξε ότι τόσο αυτός όσο και ο Μερτς θα μπορούσαν να μιλήσουν με τον Τραμπ το Σαββατοκύριακο.

Μακρόν – Μερτς παρουσίασαν το περίγραμμα της βαθύτερης συνεργασίας τους σε ζητήματα ασφαλείας

Σημειώνεται ότι η Γερμανία και η Γαλλία παρουσίασαν σήμερα σχέδια για βαθύτερη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης μιας πρωτοβουλίας για σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης πυραύλων, σε κοινή διακήρυξη που κοινοποιήθηκε μετά τη συνάντηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς με τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία.

Η γαλλο-γερμανική πρωτοβουλία με την ονομασία Jewel, η οποία θα είναι ανοιχτή σε εταίρους, θα επισημοποιηθεί μέσω επιστολής προθέσεων, αναφέρει η διακήρυξη στην οποία οι δύο χώρες υπογράμμισαν επίσης τη δέσμευσή τους για την ανάπτυξη του έργου για τα άρματα μάχης Main Ground Combat System (MGCS).

Η Γερμανία είχε κατηγορήσει αυτόν τον μήνα τη γαλλική βιομηχανία ότι μπλόκαρε την επόμενη φάση ενός άλλου κοινού έργου, του κοινού προγράμματος μαχητικών αεροσκαφών FCAS.

Στη διακήρυξη και οι δύο χώρες αναφέρουν, επίσης, ότι θα ξεκινήσουν έναν “στρατηγικό διάλογο” σχετικά με την πυρηνική αποτροπή και, γενικότερα, για τη στενότερη διασύνδεση των πολιτικών ασφάλειας των δύο χωρών.

Σημαντικό για το Κίεβο είναι ότι αναφέρθηκε, επίσης, ότι δεσμεύονται για την παροχή περισσότερων συστημάτων αεράμυνας στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «παρά τις εντατικές διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες, η Ρωσία δεν δείχνει καμία πρόθεση να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου, ο Εμανουέλ Μακρόν τόνισε, επίσης, την ανάγκη οι δύο χώρες να συνεργαστούν σε βιομηχανικές και ψηφιακές πολιτικές, λέγοντας ότι θα βελτιώσουν την ψηφιακή τους κυριαρχία και ανταγωνιστικότητα σε «τεχνολογίες αιχμής».

Ο πρόεδρος δήλωσε, επίσης, ότι είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ για την ψηφιακή τεχνολογία, η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως έμμεση απάντηση στα επανειλημμένα σχόλια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στα οποία εξέφραζε την απογοήτευσή του για τους κανόνες της ένωσης, τους οποίους θεωρεί ως μεροληπτικούς απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία.

Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι η Γαλλία και η Γερμανία θα συνεργαστούν στενότερα σε άλλα ζητήματα, όπως το μέλλον της αυτοκινητοβιομηχανίας, του χάλυβα, των πολιτικών για το κλίμα και της μετανάστευσης.

Μέλη της ΕΕ – εκτός της Ουγγαρίας – καταδικάζουν τα φονικά πλήγματα στο Κίεβο

Εικοσιέξι (26) κράτη-μέλη της ΕΕ υπέγραψαν νέα δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου Εξωτερικής Πολιτικής Κάγια Κάλας, καταδικάζοντας την ρωσική επίθεση στο Κίεβο την Πέμπτη (28/08), κάνοντας λόγο για «τον απερίσκεπτο χαρακτήρα των επιθέσεων της Ρωσίας και την περιφρόνησή της προς το διεθνές δίκαιο».

Η ομάδα – στην οποία συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ πλην της Ουγγαρίας, που συστηματικά αρνείται να στηρίξει δηλώσεις επικριτικές προς τη Ρωσία – τόνισε ότι «οι εσκεμμένες επιθέσεις κατά αμάχων και μη στρατιωτικών στόχων συνιστούν εγκλήματα πολέμου» και προειδοποίησε πως «όλοι οι διοικητές, οι δράστες και οι συνεργοί αυτών των σοβαρών παραβιάσεων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου θα λογοδοτήσουν».

«Αυτά τα εγκλήματα ενισχύουν μόνο την αποφασιστικότητά μας να στηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της στην άμυνά τους απέναντι στη Ρωσία και στην προσπάθειά τους για μια συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη», αναφέρει η δήλωση, με την ΕΕ να δεσμεύεται «να συνεχίσει και να εντείνει» τη στήριξή της προς την Ουκρανία και να «επιταχύνει» τις εργασίες για νέα πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τις δολοφονίες και να δείξει πραγματική βούληση για ειρήνη» καταλήγει η δήλωση.