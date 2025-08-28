Καταδίκη της ΕΕ για το χτύπημα στο Κίεβο - «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη, σκοτώνει παιδιά και αμάχους»- Σφοδρές αντιδράσεις

Δείτε βίντεο με τη μεγάλη έκρηξη στο κέντρο του Κιέβου

Άμεσα επηρεαζόμενες από τα ρωσικά χτυπήματα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Βρετανία, καθώς χτυπήθηκαν τα κτίρια που φιλοξενούν τη διπλωματική αποστολή της ΕΕ και το Βρετανικό Συμβούλιο.

Σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο έχει προκαλέσει η μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο τα ξημερώματα της Πέμπτης, η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων (μεταξύ τους τέσσερα παιδιά), ενώ την ίδια στιγμή, η Μόσχα αρκέστηκε μονάχα να πει πως χτύπησε «στρατιωτικούς στόχους» με απόλυτα επιτυχία.

<blockquote class="twitter-tweet" data-media-max-width="560"><p lang="en" dir="ltr">Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area <a href="https://t.co/wlvdJLQkYD">pic.twitter.com/wlvdJLQkYD</a></p>— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) <a href="https://twitter.com/igorlachenkov/status/1960943782687313945?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

« Η χθεσινοβραδινή επίθεση χτύπησε πολύ κοντά στη διπλωματική αποστολή, την αντιπροσωπεία της Ένωσής μας. Δύο πύραυλοι έπεσαν σε απόσταση 50 μέτρων από την αντιπροσωπεία, μέσα σε 20 δευτερόλεπτα. Κι αυτό είναι μια ακόμη σκοτεινή υπενθύμιση του τι διακυβεύεται. Δείχνει ότι το Κρεμλίνο δεν θα σταματήσει μπροστά σε τίποτα για να τρομοκρατήσει την Ουκρανία, σκοτώνοντας αδιάκριτα αμάχους -άνδρες, γυναίκες και παιδιά - και ακόμη και στοχοποιώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό διατηρούμε τη μέγιστη πίεση στη Ρωσία. Αυτό σημαίνει σκλήρυνση του καθεστώτος κυρώσεων. Σύντομα θα παρουσιάσουμε το 19ο πακέτο σκληρών κυρώσεων. Παράλληλα, προχωρούμε την εργασία για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, ώστε να συμβάλουν στην άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και φυσικά, διασφαλίζουμε ισχυρή και αταλάντευτη υποστήριξη προς την Ουκρανία - τον γείτονά μας, τον εταίρο μας, τον φίλο μας και μελλοντικό μας μέλος», δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η ίδια, στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων, παρουσίασε φωτογραφίες από την επίθεση εναντίον της αντιπροσωπείας της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας πως είχε συνομιλία με τον αναπληρωτή πρέσβη της ΕΕ ο οποίος την ενημέρωσε ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από τα μέλη του προσωπικού της ΕΕ, οι οποίοι όπως είπε «κάνουν εξαιρετική δουλειά κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες».

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με δήλωσή της εξέφρασε την οργή της, όπως είπε, για την επίθεση που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, την οποία χαρακτήρισε την «πιο φονική επίθεση με drones και πυραύλους στην πρωτεύουσα από τον Ιούλιο».

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση με drones και πυραύλους που εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύκτας η Ρωσία, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κατηγορεί η Μόσχα ότι προτιμά να συνεχίσει "να σκοτώνει" από το να διαπραγματευτεί μια ειρηνευτική συμφωνία.

Νωρίς σήμερα το πρωί διασώστες και κάτοικοι προσπαθούσαν να μαζέψουν τα συντρίμμια από τους δρόμους του κέντρου του Κιέβου.

Πλήγμα έχει ανοίξει έναν κρατήρα σε πολυώροφη πολυκατοικία, κόβοντας το κτίριο στα δύο. Διασώστες, ορθοί ανάμεσα στα ερείπια, απεγκλώβισαν το πτώμα ενός ανθρώπου, καλυμμένο από σκόνη, το οποίο τοποθέτησαν σε μαύρο πλαστικό σάκο, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Από τα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα σκοτώθηκαν τουλάχιστον 14 άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συνολικά στη διάρκεια της νύκτας της Τετάρτης προς Πέμπτη η Ρωσία εκτόξευσε 598 drones και 31 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία.

Ο Ζελένσκι κατήγγειλε ότι η Ρωσία "επιλέγει να συνεχίζει να σκοτώνει αντί να τερματίσει τον πόλεμο".

"Αυτό σημαίνει ότι η Ρωσία ακόμη δεν φοβάται τις επιπτώσεις", πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι τα τελεσίγραφα προς τον Κρεμλίνο για να τερματίσει τον πόλεμο δεν είχαν αποτέλεσμα.

Παράλληλα ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε ότι το Κίεβο αναμένει "την αντίδραση" όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση.

Στάρμερ: Η ρωσική επίθεση προκάλεσε ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου - Καταδίκη Μακρόν

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ κατηγόρησε σήμερα τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ότι "σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση" μετά τα φονικά ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

"Ο Πούτιν σκοτώνει παιδιά και αμάχους και σαμποτάρει τις ελπίδες για ειρήνευση. Αυτή η αιματοχυσία πρέπει να σταματήσει", σημείωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, επιβεβαιώνοντας ότι από τα πλήγματα αυτά "υπέστη ζημιές" το κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου στην ουκρανική πρωτεύουσα.

"Οι σκέψεις μου βρίσκονται με όλους αυτούς που επλήγησαν από τα παράλογα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο, τα οποία προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του Βρετανικού Συμβουλίου", πρόσθεσε.

Το γραφείο του Βρετανικού Συμβουλίου στο Κίεβο υπέστη "σοβαρές ζημιές" στη ρωσική επίθεση στην ουκρανική πρωτεύουσα και "θα παραμείνει κλειστό για το κοινό μέχρι νεωτέρας", ανακοίνωσε επίσης ο βρετανικός οργανισμός στον λογαριασμό του στο Facebook.

"Μετά την επίθεση που έγινε στη διάρκεια της νύχτας κατά του Κιέβου, το γραφείο μας του Βρετανικού Συμβουλίου υπέστη σοβαρές ζημιές", ανέφερε ο βρετανικός οργανισμός, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στο κέντρο του Κιέβου, κοντά στο κτίριο της αποστολής της ΕΕ, που επίσης υπέστη ζημιές από τα πλήγματα.

Παράλληλα ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν καταδίκασε σήμερα τη ρωσική επίθεση στο Κίεβο, καταγγέλλοντας τη "βαρβαρότητα" της Ρωσίας.

"Εξακόσιοι είκοσι εννέα πύραυλοι και drones σε μία νύχτα στην Ουκρανία: αυτή είναι η άποψη της Ρωσίας για την ειρήνη. Τρόμος και βαρβαρότητα", έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος σε ανάρτησή του στο X.

"Πλήρης υποστήριξη στον ουκρανικό λαό, βαθιά συμπόνια για όλες τις οικογένειες που πενθούν", πρόσθεσε.