Ζημιές σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο από ρωσική επίθεση- Σφοδρές αντιδράσεις

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.

Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.

Ζημιές σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.

«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.

«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.

Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.

Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.

Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».

«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.