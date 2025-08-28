Ζημιές σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο από ρωσική επίθεση- Σφοδρές αντιδράσεις

Η Φον ντερ Λάιεν καταδικάζει το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο και στην αντιπροσωπεία της ΕΕ
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ρωσία εξαπέλυσε 598 drones και 31 πυραύλους στη διάρκεια της νυχτερινής της επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας.
Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τα 563 drones και 26 πυραύλους, πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τη ρωσική μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας επλήγησαν 13 περιοχές, ενώ συντρίμμια έπεσαν σε 26.
Ζημιές σε κτίριο της ΕΕ στο Κίεβο
Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε «σοκαρισμένος» σήμερα από τη νέα μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον του Κιέβου, από την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 10 άνθρωποι, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και στο κτίριο της διπλωματικής αποστολής της ΕΕ.
«Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα στην Ουκρανία αλλά και με το προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ, το κτίριο της οποίας υπέστη ζημιές από αυτά τα σκόπιμα πλήγματα της Ρωσίας», έγραψε ο Κόστα στο Χ.
«Η ΕΕ δεν θα εκφοβιστεί. Η επίθεση της Ρωσίας απλώς ενισχύει την αποφασιστικότητά μας να υποστηρίξουμε την Ουκρανία και τον λαό της», τόνισε.
Η πρεσβεύτρια της ΕΕ στην Ουκρανία Καταρίνα Μαθέρνοβα διευκρίνισε ότι η διπλωματική αποστολή «υπέστη σοβαρές ζημιές από το ωστικό κύμα» των βομβαρδισμών.
Φωτογραφία που ανήρτησε ο Κόστα δείχνει το εύρος των ζημιών στα γραφεία της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας: κατέρρευσε η οροφή, ενώ έχουν σπάσει και τζάμια. Ωστόσο κανένα μέλος της αποστολής δεν έχει τραυματιστεί, σύμφωνα με Ευρωπαίο διπλωμάτη.
Από την πλευρά της η Ευρωπαία επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος σχολίασε στο Χ: «Η αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Κίεβο υπέστη ζημιές από τα σημερινά ρωσικά πλήγματα εναντίον περιοχών όπου βρίσκονται άμαχοι».
«Καταδικάζω απερίφραστα αυτές τις βάναυσες επιθέσεις, μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι η Ρωσία απορρίπτει την ειρήνη και προτιμά την τρομοκρατία. Η πλήρης αλληλεγγύη μας προς το προσωπικό της ΕΕ, τις οικογένειές τους και όλους τους Ουκρανούς που υφίστανται αυτή την επίθεση», πρόσθεσε η επίτροπος από τη Σλοβενία.
Η Φον ντερ Λάιεν καταδικάζει το ρωσικό χτύπημα στο Κίεβο και στην αντιπροσωπεία της ΕΕ
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καταδίκασε μέσω ανάρτησής της στην πλατφόρμα Χ τη νέα ρωσική επίθεση κατά του Κιέβου, καθώς και το πλήγμα που δέχθηκε η αντιπροσωπεία της ΕΕ στην ουκρανική πρωτεύουσα.
«'Αλλη μια νύχτα αδιάκοπων βομβαρδισμών της Ρωσίας έπληξε πολιτικές υποδομές και σκότωσε αθώους. Έπληξε επίσης την αντιπροσωπεία μας στην ΕΕ στο Κίεβο. Το προσωπικό της αντιπροσωπείας μας είναι ασφαλές. Η Ρωσία πρέπει να σταματήσει αμέσως τις αδιάκριτες επιθέσεις της σε πολιτικές υποδομές και να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη», τονίζει στο μήνυμά της η πρόεδρος της Κομισιόν.
Κύμα πληγμάτων της Ρωσίας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες
Κύμα ρωσικών πληγμάτων στην ουκρανική πρωτεύουσα, ιδίως με βαλλιστικούς πυραύλους, που χαρακτηρίστηκε «τεράστιο» από τον δήμαρχο του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους εννιά, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση της ομώνυμης περιφέρειας.
«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το πεδίο των επιχειρήσεων, ο αριθμός των νεκρών έχει ανέλθει σε τρεις και αυτός των τραυματιών σε εννιά. Ανάμεσα στους νεκρούς είναι παιδί», ανέφερε η περιφερειακή στρατιωτική διοίκηση Κιέβου. Αρχικός απολογισμός έκανε λόγο για έναν νεκρό και πέντε τραυματίες.
Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τη νύχτα στο Κίεβο, διαπίστωσε νωρίτερα ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.
Μετέδωσε πως είδε πύραυλο να καταρρίπτεται και συντρίμμια να πέφτουν στην πόλη και άκουσε επίσης μηχανές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης.
Οι αρχές αναφέρθηκαν σε ζημιές σε τουλάχιστον τρεις συνοικίες της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, με τον δήμαρχο Κλίτσκο να αναφέρεται σε «τεράστια» επίθεση.
Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Τιμούρ Τκατσένκο αναφέρθηκε σε «ρωσική επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους» και πυρκαγιές σε βρεφονηπιακό σταθμό και πολυκατοικία.
Κάτοικοι πήγαν στα καταφύγια, ανάμεσά τους κάποιοι με υπνόσακους σε σταθμούς του μετρό.
Στην ουκρανική πρωτεύουσα και στο μεγαλύτερο μέρος της ουκρανικής επικράτειας κηρύχτηκε συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας).
Εκτός της πρωτεύουσας, η εταιρεία των ουκρανικών σιδηροδρόμων έκανε λόγο για «μαζική» επίθεση της Ρωσίας που προκάλεσε διακοπές της ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Βινίτσια (κεντρικά), με αποτέλεσμα καθυστερήσεις στην κίνηση των συρμών.
Οι δυο χώρες συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πλήγματα τις τελευταίες εβδομάδες παρά την εντατική διπλωματική δραστηριότητα με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος που ξέσπασε με τη ρωσική στρατιωτική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.
Ο ρωσικός στρατός, που έχει κυριεύσει περίπου το 20% της ουκρανικής επικράτειας, στο ανατολικό και στο νότιο τμήμα της, επιταχύνει την προέλασή του στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες, αντιμέτωπος με πιο ολιγάριθμες και λιγότερο εφοδιασμένες μονάδες του ουκρανικού στρατού.
Για πρώτη φορά, προχθές Τρίτη η ουκρανική στρατιωτική διοίκησης αναγνώρισε πως ρωσικά στρατεύματα επιχειρούν στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ (κεντροανατολικά), όπου ο ρωσικός στρατός από την πλευρά του είχε ανακοινώσει πως προελαύνει από τον Ιούλιο
