Μαζική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με 12 νεκρούς, ανάμεσά τους και 3 παιδιά

Δείτε βίντεο με μεγάλη έκρηξη στο κέντρο της πόλης

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους τρία παιδιά, και 38 τραυματίστηκαν στο Κίεβο από τη μαζική επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας. Πολυκατοικίες και άλλα κτίρια υπέστησαν ζημιές σε επτά συνοικίες της ουκρανικής πρωτεύουσας, δήλωσαν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Όπως εξήγησαν οι αρχές του Κιέβου, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται, με τις ομάδες της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων να σβήνουν φωτιές και να αναζητούν επιζώντες και θύματα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Right now in Kyiv, first responders are clearing the rubble of an ordinary residential building after a Russian strike. Another massive attack against our cities and communities. Killings again. Tragically, at least 8 people have already been confirmed dead. One of them is a… <a href="https://t.co/aukkujC9ji">pic.twitter.com/aukkujC9ji</a></p>— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) <a href="https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1960934028321685907?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

«Μία ακόμη μαζική επίθεση εναντίον των πόλεών μας. Ακόμη περισσότεροι φόνοι», έγραψε στο Telegram ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενώ κατηγόρησε τη Ρωσία ότι «επιλέγει τους βαλλιστικούς (πυραύλους) από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επιλέγει να συνεχίσει τους φόνους αντί να τερματίσει τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Παράλληλα ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι η Ουκρανία αναμένει «την αντίδραση» όλου του κόσμου, κυρίως την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία. Κάλεσε συγκεκριμένα την Κίνα, σύμμαχο της Μόσχας, και την Ουγγαρία, χώρα μέλος της ΕΕ που διατηρεί στενούς δεσμούς με τη Ρωσία, να υιοθετήσουν ξεκάθαρη στάση. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Βιτάλι Κλίτσκο, από τη ρωσική επίθεση τραυματίστηκαν 38 άνθρωποι, εκ των οποίων οι τριάντα νοσηλεύονται. Η στιγμή μεγάλης έκρηξης στο κέντρο της πόλης:

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Center of Kyiv, two Russian missiles hit a regular residential area <a href="https://t.co/wlvdJLQkYD">pic.twitter.com/wlvdJLQkYD</a></p>— Ihor Lachenkov (@igorlachenkov) <a href="https://twitter.com/igorlachenkov/status/1960943782687313945?ref_src=twsrc%5Etfw">August 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>