Μινεσότα: 12χρονη ομογενής ανάμεσα στους τραυματίες της επίθεσης στην εκκλησία

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται η Σοφία Φόρτσα, μία 12χρονη ελληνικής καταγωγής που βρισκόταν μέσα στην εκκλησία του Ευαγγελισμού στην Μινεσότα, κατά τη διάρκεια των αιματηρών πυροβολισμών από τον 23χρονο Ρόμπιν Γουέστμαν.

Πέρα από την Σοφία, τραυματίστηκαν άλλοι 16 ενώ σκοτώθηκαν 2 παιδιά, ηλικίας 8 και 10 χρόνων.

Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και 3 ενήλικες. Οι πυροβολισμοί έπεσαν το πρωί της Τετάρτης, όταν ο δράστης μπήκε στην εκκλησία της Μινεσότα και ενώ γινόταν λειτουργία για την έναρξη της σχολικής χρόνια. Με 3 όπλα ξεκίνησε να πυροβολεί προς πάσα κατεύθυνση, πριν αφαιρέσει και τη δική του ζωή.

«Ο δράστης πυροβόλησε μέσα από τα παράθυρα εναντίον μαθητών που κάθονταν στα στασίδια και έμπαιναν στην εκκλησία και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» ανέφεραν αξιωματούχοι.

Ο 23χρονος Ρόμπιν Γουέστμαν, άλλαξε πρόσφατα το όνομά του (από Ρόμπτερτ) για να αυτοπροσδιορίζεται ως γυναίκα.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης δήλωσε ότι το περιστατικό αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για την παρενόχληση άλλων τρανς προσώπων.

«Οποιοσδήποτε χρησιμοποιήσει αυτό ως ευκαιρία για να διαπομπεύσει την τρανς κοινότητά μας ή άλλη κοινότητα, έχει χάσει την αίσθηση της κοινής ανθρωπιάς».

Τα δημόσια αρχεία δείχνουν ότι η μητέρα του Γουέστμαν, η Μέρι Γουέστμαν, είχε εργαστεί ως υπάλληλος στην Εκκλησία του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.