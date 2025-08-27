Μινεσότα: Δύο παιδιά νεκρά μετά από πυροβολισμούς σε εκκλησία σχολείου- «Ο φίλος μου έπεσε πάνω μου και με έσωσε»

Ο δράστης του νέου μακελειού στις ΗΠΑ σκότωσε δύο παιδιά, 8 και 10 ετών και τραυμάτισε άλλα 17 άτομα -ανάμεσά τους 14 παιδιά που είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Έπειτα, αυτοκτόνησε.

Συγκλονίζει 10χρονο παιδί που περιγράφει τη στιγμή των πυροβολισμών στην εκκλησία του σχολείου τους στη Μινεσότα . Ο φίλος του τον έσωσε, πέφτοντας πάνω του.

Τρία λεπτά μετά την έναρξη της λειτουργίας στην εκκλησία, έπεσε ο πρώτος πυροβολισμός, περιέγραψε ο 10χρονος Γουέστον Χαλσν, μιλώντας στο NBC News. «Αναρωτήθηκα τι ήταν αυτό. Έτρεξα και κάλυψα το κεφάλι μου. Ο φίλος μου ο Βίκτορ με έσωσε, έπεσε πάνω μου, αλλά χτυπήθηκε», είπε.

Όταν τον ρώτησαν τι θα ήθελε να πει στον φίλο του, ο Γουέστον απάντησε: «Είναι πραγματικά γενναίος. Ελπίζω να είναι καλά».

Μετά τους πυροβολισμούς, περίμεναν 5-10 λεπτά, προτού πάνε στο γυμναστήριο, περιέγραψε το αγόρι μιλώντας στο WCCO. «Μετά κλείδωσαν τις πόρτες».

«Ήταν πάρα πολύ τρομακτικό», είπε και δήλωσε ότι ανακουφίστηκε όταν ξαναβρέθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του.

«Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ καλή, γιατί ήρθαν πολύ γρήγορα», είπε ακόμα και πρόσθεσε ότι είχαν κάνει άσκηση για την περίπτωση πυροβολισμών στο σχολείο.