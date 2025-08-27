Συνελήφθη αλλοδαπός για εμπρησμό στην Παιανία- Με ποδήλατο και αναπτήρα ξεκίνησε τη φωτιά

Αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβαν την Τετάρτη (27/8), στο πλαίσιο του αυτοφώρου, 62χρονο αλλοδαπό για εμπρησμό από πρόθεση.

Ο 62χρονος συνελήφθη για τη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Τρίτη στην Παιανία, σε δασική έκταση πλησίον του Ελληνοαμερικανικού Κολλεγίου Αθηνών (Λάτσειο), στον παράδρομο της Αττικής Οδού.