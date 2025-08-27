Θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη, τραυματίστηκαν η μητέρα και η αδερφή της

Με αίμα βάφτηκε η άσφαλτος στην Πιερία, όταν μετά από τροχαίο μία 9χρονη έχασε τη ζωή της.

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη το απόγευμα της Τετάρτης 27.08.2025 στο 80ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης – Δίου στην Πιερία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 17:20, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 35χρονη Γερμανίδα βγήκε εκτός πορείας, μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και καρφώθηκε σε δέντρο.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν και τα δύο της παιδιά, κορίτσια ηλικίας 9 και 11 ετών.

Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασε τη ζωή της η 9χρονη και η 11χρονη αδερφή της τραυματίστηκε. Πιο ελαφρά τραυματίστηκε η μητέρα των δύο κοριτσιών.

Στο σημείο έφτασαν πρώτοι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προσπάθησαν να κάνουν τις πρώτες βοήθειες στο 9χρονο κορίτσι, το οποίο δυστυχώς είχε ήδη καταλήξει.

Η μητέρα και η 11χρονη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Κατερίνης.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία Κατερίνης.