Στο Καραμανδάνειο οι 2 ανήλικες που τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου

Έκρηξη μικρής φιάλης υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 27 Αυγούστου σε κατοικία στο Αγρίνιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων κοριτσιών.

Το περιστατικό καταγράφηκε λίγο μετά τις 12:00, όταν – υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το γκαζάκι εξερράγη στον δεύτερο όροφο της οικίας, όπου βρίσκονταν τα παιδιά, ηλικίας 12 και 10 ετών.

Οι δύο αδελφές μεταφέρθηκαν άμεσα, συνοδεία των γονιών τους, στο Νοσοκομείο Αγρινίου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστησαν εγκαύματα πρώτου βαθμού στο 40% του σώματός τους.

«Από μια στιγμή στην άλλη, μπορεί να γίνει μεγάλο κακό. Από μια μικρή απροσεξία, μπορεί να συμβεί το ανεπανόρθωτο. Η μητέρα των παιδιών μπήκε σε διπλανό δωμάτιο για λίγα λεπτά και ξαφνικά, άκουσε την έκρηξη από την κουζίνα. Έσκασε το γκαζάκι του καφέ. Ο πατέρας των παιδιών εκείνη τη στιγμή δούλευε στο νοσοκομείο Αγρινίου και είδε τα παιδιά του να έρχονται, στην αίθουσα των Επειγόντων», ανέφερε το οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών.