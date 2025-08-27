Γαλατάς: Διέγνωσαν... ίλιγγο σε ασθενή με διπλό εγκεφαλικό- «Τον πέταξαν σαν σκουπίδι»

Νεαρός με αναπηρία υπέστη διπλό εγκεφαλικό και στο κέντρο υγείας Γαλατά τού έκαναν διάγνωση για ίλιγγο.

Ειδικότερα, σήμερα (27/8) διαβιβάστηκε νέα καταγγελία στο υπουργείο Υγείας, που κάνει λόγο για λανθασμένη διάγνωση σε άτομο με αναπηρία. Κάτοικος της περιοχής Τροιζηνίας Μεθάνων καταγγέλλει υποστελέχωση του κέντρου, κακή συμπεριφορά προσωπικού και σοβαρές δυσλειτουργίες. Η καταγγελία αναφέρει ότι νεαρός με αναπηρία, με διπλό εγκεφαλικό διαγνώστηκε με ίλιγγο από το κέντρο υγείας Γαλατά, έναν μήνα πριν.

Μάλιστα, οι γιατροί του έδωσαν μόνο ένα ηρεμιστικό και του είπαν να πάει στο Άργος.

Η αδερφή του αγοριού μίλησε στον ΣΚΑΪ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «Ζήτησε βοήθεια. Τον έδιωξαν χωρίς παρακολούθηση. Τους είπα να τον κρατήσουν μέχρι να έρθω για να τον πάω σε νοσοκομείο και γιατρός απάντησε ότι δεν χρειάζεται να πάει στο νοσοκομείο αλλά σε ιδιωτικό γιατρό».

«Τον πέταξαν σαν σκουπίδι»

Στη συνέχεια, η ίδια κατήγγειλε ότι δεν κράτησαν τον αδελφό της και ότι ήθελαν να του κάνουν ηρεμιστική ένεση και να τον στείλουν μόνο οδηγώντας στο Άργος ή στο Ναύπλιο.

Η αδερφή του, ξεσπώντας σε κλάματα, δήλωσε επίσης: «Υπήρχαν ασθενοφόρα στο κέντρο υγείας του Γαλατά και τον Φάνη τον πέταξαν σαν σκουπίδι».

Ο νεαρός τελικά, νοσηλεύτηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, που διακομίστηκε με το ΕΚΑΒ από το σπίτι της αδελφής του σε λιπόθυμη κατάσταση, όπου και διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί διπλό εγκεφαλικό.