Πάτρα: Τι λέει ο πατέρας του 21χρονου που συνελήφθη για εμπρησμό - ΒΙΝΤΕΟ

φωτο αρχείου eurokinissi

Ο 21χρονος ήταν ο οδηγός της μηχανής, στην οποία επέβαιναν μαζί με τον 25χρονο.

Ο πατέρας του 21χρονου που προφυλακίστηκε ως κατηγορούμενος για τη φωτιά στο Γηροκομείο της Πάτρας μίλησε στην εκπομπή "Καθαρές Κουβέντες" του Open.

Ο ίδιος επανέλαβε ότι ο γιος του είναι αθώος.

