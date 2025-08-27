Ηλεία: Βαρύ πένθος για τον πρόωρο θάνατο της Ελένης Πετροπούλου

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Ηλείας, και όχι μόνο, η είδηση του πρόωρου θανάτου της Ελένης Πετροπούλου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 45 ετών.



Η εκλιπούσα υπήρξε μια δυναμική και χαρισματική προσωπικότητα που από το 2008 αφιέρωσε τον εαυτό της στη διδασκαλία και στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς. Στα Άνω Λιόσια, όπου λειτουργεί το Κέντρο Ξένων Γλωσσών START SMART SCHOOL που με αγάπη και όραμα δημιούργησε, έγινε σημείο αναφοράς για εκατοντάδες παιδιά και οικογένειες. Δεν υπήρξε απλώς δασκάλα· υπήρξε μέντορας, στήριγμα και πηγή έμπνευσης για κάθε μαθητή που βρέθηκε δίπλα της.

Με το πάθος της, την αφοσίωση στη γνώση και τη μοναδική της ικανότητα να αγγίζει τις ψυχές των μαθητών, η Ελένη Πετροπούλου άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα. Οι μαθητές τη λάτρεψαν, οι γονείς την εμπιστεύτηκαν και οι συνεργάτες της τη θαύμασαν για την εργατικότητα, το ήθος και την καλοσύνη που τη διέκριναν.

Η απώλειά της βύθισε στο πένθος όχι μόνο την οικογένειά της αλλά και όλους όσοι τη γνώρισαν ή συνεργάστηκαν μαζί της. Ιδιαίτερα στην Ηλεία, τόπο με τον οποίο τη συνέδεαν ισχυροί δεσμοί καθώς περνούσε εκεί κάθε καλοκαίρι πλάι στην οικογένειά της, η είδηση του θανάτου της σκορπά πόνο και θλίψη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 28 Αυγούστου στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας στον Σταφιδόκαμπο Ηλείας. Ο σύζυγός της, Γιάννης Γαλανόπουλος, γνωστός σκηνοθέτης και θεατρικός συγγραφέας, και οι δύο κόρες τους, Δήμητρα Ολυμπία και Διονυσία Ιωάννα, αποχαιρετούν μια γυναίκα που στάθηκε με δύναμη και αγάπη στο πλευρό τους και που με το έργο της κέρδισε την εκτίμηση και τον σεβασμό όλων.

