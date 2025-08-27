Πότε ξεκινά το 24ωρο μετρό κάθε Σάββατο

Τι ισχύει για λεωφορεία και τραμ
Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο».
Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.
«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.
Γιατί καταργούνται σταδιακά τα τρόλεϊ
Επιπλέον τη σταδιακή κατάργηση των τρόλεϊ ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης σημειώνοντας ότι αυτό θα γίνει σε δύο φάσεις.
Η πρώτη φάση θα περιλαμβάνει το ξήλωμα καλωδίων και στύλων σε Αθήνα και Πειραιά και η δεύτερη την αγορά νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που θα τα αντικαταστήσουν.
«Το κόστος των τρόλεϊ συγκριτικά με τα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι διπλάσιο», δήλωσε.
Τα 100 πιο νέα τρόλεϊ θα παραμείνουν για ένα διάστημα σε μεγάλους δρόμους με ευθείες, όπως η Συγγρού και η Κηφισίας, όπου και θα πυκνώσουν τα δρομολόγια.
Όπως δήλωσε ο κ. Κυρανάκης, όλοι οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ θα απορροφηθούν στον ΟΣΥ.
