Πότε ξεκινά το 24ωρο μετρό κάθε Σάββατο

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ανέφερε πως «από τις 13 Σεπτεμβρίου ξεκινά η 24ωρη λειτουργία του Μετρό κάθε Σάββατο».

Επίσης, 24ωρη θα είναι η λειτουργία τα Σάββατα για κάποιες λεωφορειακές γραμμές και τους πιο πολυσύχναστους μήνες και για το τραμ.

«Ευχαριστώ τους υπαλλήλους, οι οποίοι θα έχουν και οικονομική επιβράβευση για τα νυχτερινά δρομολόγια» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών.