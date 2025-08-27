Back to Top
Αγρίνιο: Στο νοσοκομείο μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου δύο ανήλικες αδελφές

Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Γκαζάκι (μικρή φιάλη υγραερίου) εξερράγη σήμερα Τετάρτη (27.8) σε σπίτι στο Αγρίνιο , με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ανήλικων παιδιών.

Οι πρώτες πληροφορίες  αναφέρουν ότι από την έκρηξη, που σημειώθηκε στις 12 το μεσημέρι τραυματίστηκαν δύο κορίτσια ηλικίας 12 και 10 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου.

Πρόκειται για αδέρφια που την  ώρα του συμβάντος βρίσκονταν στο δεύτερο όροφο της κατοικίας τους. Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, το γκαζάκι εξερράγη και τα παιδιά τραυματίστηκαν στο πρόσωπο και στο σώμα, ευτυχώς, ελαφρά σύμφωνα με την αρχική πληροφόρηση.

 
Συνοδεία και των γονέων τους μεταφέρθηκαν στη νοσηλευτική μονάδα του Αγρινίου όπου οι γιατροί των Επειγόντων τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

 

πηγή sinidisi.gr

