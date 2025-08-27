Μονή Σινά: «Κινδυνεύει η ζωή μου» δηλώνει ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός

«Παρακαλώ την Ελλάδα και την Αίγυπτο να με προστατεύσουν», ανέφερε στη δήλωσή του ο Αρχιεπίσκοπος της Μονής Αγίας Αικατερίνης
Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός, σε νεότερη δήλωσή του μετά τα γεγονότα στη Μονή Αγίας Αικατερίνης, εξέφρασε έντονη ανησυχία για την ασφάλειά του. «Κινδυνεύει η ζωή μου. Παρακαλώ την ελληνική και την αιγυπτιακή κυβέρνηση να με προστατεύσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια συντονισμένη προσπάθεια αμφισβήτησης της θέσης του.
Οι καταγγελίες μοναχών
Στον αντίποδα, μοναχοί που διαφωνούν με τον Αρχιεπίσκοπο καταγγέλλουν βίαιη εκδίωξή τους από τη Μονή. Ο ιερομόναχος π. Συμεών, μιλώντας στο OPEN, υποστήριξε ότι ο Δαμιανός εισήλθε το βράδυ στη Μονή με «δεκάδα μπράβων», οι οποίοι φέρονται να έσπασαν πόρτες κελιών και να πέταξαν μοναχούς εκτός.
«Είμαστε άυπνοι. Μείναμε 12 μοναχοί έξω από το μοναστήρι. Η αστυνομία ήταν παρούσα, ζητήσαμε να μπούμε ξανά μέσα αλλά δεν μας επετράπη. Καταληψίες είναι οι μπράβοι του Αρχιεπισκόπου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι υπάρχει ήδη απόφαση παύσης του Δαμιανού η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει αποσταλεί στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων.
Η απάντηση από την πλευρά Δαμιανού
Tοποθετήθηκε και ο Αρχιμανδρίτης Πορφύριος Φραγκάκος, εκπρόσωπος της Ιεράς Μονής Σινά στην Ελλάδα, επιχειρώντας να αντικρούσει τις καταγγελίες. Όπως είπε, ο Αρχιεπίσκοπος είχε λάβει πρόσκληση για μια «παράνομη συνέλευση» μοναχών που, κατά τον ίδιο, σχεδίαζαν αλλαγή κανονισμών και εκλογή νέου επικεφαλής.
«Είναι αυτονόητο να έχει ανθρώπους για την προστασία του. Οπλοφορούσαν; Βιαιοπράγησαν; Δεν ήμουν εκεί να δω να σπάνε πόρτες, αλλά δεν το νομίζω ότι θα έφταναν ως εκεί. Οι μοναχοί όταν είδαν ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα βγήκαν έξω», ανέφερε, τονίζοντας ότι ο Αρχιεπίσκοπος γύρισε στη θέση του.
Ο ίδιος επισήμανε ότι ο Δαμιανός δεν μπορεί να καθαιρεθεί από μοναχούς. «Τον Επίσκοπο τον καθαιρούν 12 Επίσκοποι, όχι μοναχοί», σημείωσε.
