Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Tι σημαίνει για την οικονομία της ΕΕ και της Ελλάδας

Χτύπημα στην «καρδιά» της οικονομίας της ΕΕ και κατ’ επέκταση και της Ελλάδας αποτελεί η πολιτική κρίση στην Γαλλία, πολλώ δε μάλλον αν αυτή καταλήξει σε πτώση της κυβέρνησης Μπαϊρού και προκήρυξη πρόωρων εκλογών.

Οι επιπτώσεις της προσφυγής του Μπαϊρού στη Βουλή της Γαλλίας προκειμένου να κερδίσει την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 είναι ήδη ορατές στις γαλλικές αγορές, μέσα από την πτώση των μετοχών και την άνοδο των αποδόσεων των γαλλικών ομολόγων. Ωστόσο, δεν ήταν μόνο οι γαλλικές -και γενικότερα οι μεγαλύτερες στην ΕΕ- αγορές που επλήγησαν, αλλά -αίφνης- και οι ελληνικές, καθώς και το ΧΑ έχασε χθες (26.8.2025) 1,8%, ενώ οι αποδόσεις των δεκαετών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν κατά δείχνουν -αν και πολύ ήπιες- ανοδικές τάσεις, ρίχνοντας νέες σκιές στην οικονομία.

Οι επιπτώσεις αυτές θα αποδειχθούν… ελάχιστες αν πέσει στις 8 Σεπτεμβρίου 2025 η κυβέρνηση Μπαϊρού και μπει η Γαλλία ξανά σε διαδικασία -για 4η φορά μετά τις πρόωρες εκλογές του καλοκαιριού 2024 – σχηματισμού κυβέρνησης.

Δεδομένου ότι ο σχηματισμός μίας 4ης κυβέρνησης θα είναι πολύ πιο δύσκολος σε σχέση με τους προηγούμενους και ο εθνικιστικός «Εθνικός Συναγερμός» της Λε Πεν αποτελεί το βασικό διεκδικητή της πρωτιάς σε ενδεχόμενες νέες πρόωρες εκλογές, αναλυτές προδικάζουν συνέχιση της αναταραχής στις αγορές μετοχών και ομολόγων στην Ευρώπη.

Όπως επισήμανε το newsit.gr ο σχηματισμός μίας ακόμα κυβέρνησης στη Γαλλία έχει ένα εντελώς νέο στοιχείο στο backround του, το οποίο δεν υπήρχε όταν σχηματιζόνταν οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Αυτό το στοιχείο δεν είναι άλλο από την ανάληψη των καθηκόντων της προεδρίας των ΗΠΑ, από τον Τραμπ, ο οποίος ενισχύει με την πολιτική του τις φυγόκεντρες – εθνοκεντρικές τάσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, με τη Γαλλία (όπου παίζει «μπάλα» το εθνικιστικό κόμμα της Λε Πεν) να βρίσκεται πάνω – πάνω στη σχετική λίστα…

Μέχρι, όμως, να φτάσει η ώρα σχηματισμού κυβέρνησης υπό το κόμμα της Λε Πεν (αφού, φυσικά, προηγηθούν νέες πρόωρες εκλογές πχ τον Οκτώβριο του 2025), οι αγορές θα έχουν ρίξει πολύ «ξύλο» στις γαλλικές -και ευρωπαϊκές- μετοχές και στα γαλλικά -και ευρωπαϊκά- κρατικά ομόλογα.

Αυτό θα έχει τις εξής συνέπειες:

Θα εξανεμιστούν σταδιακά τα κέρδη τα οποία αποκόμισαν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά την έναρξη του διεθνούς εμπορικού πολέμου από τον Τραμπ, μειώνοντας την κεφαλαιοποίηση των εταιρικών κολοσσών της ΕΕ και άρα θα δώσουν μία ακόμα ώθηση στην ευρωπαϊκή οικονομία προς την ύφεση, στην οποία ήδη οδεύει λόγω δασμών και μείωσης των εξαγωγών της, πλήττοντας δραματικά και το βασικό εξωτερικό «πόρο» της Ελλάδας, δηλαδή τον τουρισμό.

Θα εκτιναχθεί ακόμα περισσότερο το κόστος δανεισμού των χωρών – μελών της ΕΕ και άρα οι δυνατότητες αύξησης του δημοσίου χρέους, την ώρα που έχουν αναλάβει τη δέσμευση, στα πλαίσια του ΝΑΤΟ (από τον Ιούλιο του 2025) να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες του στο 5% του ΑΕΠ τους έως το 2035 με ορόσημο το 2029.

Από την πτώση των ευρωπαϊκών μετοχών ήδη επηρεάζεται αισθητά το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Από την άνοδο των γαλλικών κρατικών ομολόγων ελάχιστα επηρεάζονται οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων και αυτό λόγο της θετικής δημοσιονομικής πορείας την οποία διαγράφει η Ελλάδα.

Αλλά αυτό μόνο προς το παρόν, καθώς κανείς δεν μπορεί να… ορκιστεί πως μία ραγδαία επιδείνωση της γαλλικής οικονομικής και πολιτικής κρίσης δεν μπορεί να συμπαρασύρει αισθητά προς τα πάνω και τις αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Εξάλλου, μπορεί η Ελλάδα να έχει πλέον υπερ – πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, αλλά εξακολουθεί να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος στην ΕΕ (παρά τις «ενέσεις» πρόωρης αποπληρωμής του) γεγονός που μπορεί να την καταστήσει κάποια στιγμή «ξαφνικά» ιδιαίτερα ευάλωτη σε ενδεχόμενες άγριες πιέσεις των διεθνών αγορών αν αυτές δουν ένα ελληνικού τύπου δημοσιονομικό «ναυάγιο» στη Γαλλία.

Φυσικά, το «μαξιλάρι» των 44 δισ. ευρώ, το οποίο διαθέτει η Ελλάδα αποτελεί μία επιπλέον εγγύηση ασφαλείας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί «πανάκεια» σε περίπτωση μίας νέας ευρωπαϊκής κρίσης χρέους…

Εξάλλου, η διαμόρφωση μηχανισμών στην ευρωζώνη (μετά την χρεοκοπία της Ελλάδας το 2010) για τη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας δεν αποτελεί πλέον επαρκή καθώς από τις αρχές του χρόνου έχει διαμορφωθεί μία νέα πραγματικότητα στην ΕΕ, με τις Βρυξέλλες και τις κατά τόπους ευρωπαϊκές πρωτεύουσες να ασχολούνται αφενός πως θα αντιμετωπίσουν οικονομικά τις επιπτώσεις των δασμών Τραμπ και αφετέρου πως θα χρηματοδοτήσουν την αύξηση των αμυντικών δαπανών (την οποία επέβαλε μέσω ΝΑΤΟ πάλι ο Τραμπ) αλλά και την αντιμετώπιση των δραματικών συνεπειών της κλιματικής κρίσης.

Υπενθυμίζεται πως το 50% όλων των νέων κοινοτικών πακέτων – μαμούθ 2,8 τρισ. ευρώ που έχει ανακοινώσει η ΕΕ (Κοινοτικός προϋπολογισμός 2028 – 2034 και ReArmEU 2030) κατευθύνεται στην ενίσχυση της άμυνας και την αντιμετώπιση κρίσεων.

Μάλιστα ένα γιγάντιο ποσό του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού σχεδιάζεται να προέλθει από εισφορές (υπέρ ΕΕ) στους ευρωπαϊκούς εταιρικούς κολοσσούς.

Το ξέσπασμα μίας οικονομικής – δημοσιονομικής κρίσης στην «καρδιά» της ΕΕ, δηλαδή στη Γαλλία θα ωθούσε ακόμα περισσότερα τις υφεσιακές τάσεις στην Ευρώπη, θέτοντας σε αμφισβήτηση αφενός τους στόχους του επανεξοπλισμού της ΕΕ (ο οποίος αποτελεί πρώτη προτεραιότητα) αφετέρου κάθε κοινοτική ή επιχειρηματική δαπάνη για επενδύσεις, την ώρα που η δραματική καθυστέρηση της διαμόρφωσης μίας ευρωπαϊκής αγοράς κεφαλαίων η οποία θα διοχέτευε με νέους πόρους τον ιδιωτικό τομέα της Ευρώπης, μαζί και της Ελλάδας.

Κάτι τέτοιο θα ήταν ό,τι χειρότερο -ειδικά για χώρες σαν την Ελλάδα- καθώς το 2026 τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.

πηγή newsit.gr