Εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση Απολυτηρίου Τίτλου Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ανακοινώνεται ότι θα διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων (όσοι έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης - 16 ετών και άνω) για απόκτηση απολυτήριου τίτλου Δημοτικού Σχολείου, στις 09-09-2025, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 για τον τόπο διαμονής. Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 04 Σεπτεμβρίου 2025, από ώρα 8:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Πάτρα, Ερμού 70 (2ος όροφος, γραφείο 20) .

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα:

α) 8ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών

β) 3ο Δημοτικό Σχολείο Αιγίου

γ) 3ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας

Στην ίδια διαδικασία, κατόπιν αίτησής τους, μπορούν να συμμετέχουν και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους (κατόπιν υπεύθυνης δηλώσεως) και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών.