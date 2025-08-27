Back to Top
Λακκόπετρα: Παιδική χαρά στο Γυμνάσιο - Tο βίντεο που έγινε viral

Τι λέει ο αγρότης Χρήστος Ντεντόπουλος από τη Λακκόπετρα, ο οποίος αναδείχτηκε νικητής του Big Brother

Viral έγινε το νέο βίντεο του αγρότη Χρήστου Ντεντόπουλου από τη Λακκόπετρα, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο Big Brother. Μάλιστα αναδείχτηκε νικητής του τηλεοπτικού παιχνιδιού.

Ο κ. Ντεντόπουλος ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media ανέβασε ένα βίντεο από τη Λακκόπετρα, όπου δείχνει να έχει στηθεί παιδική χαρά στο προαύλιο του...Γυμνασίου Λακκόπετρας.

«Ήθελαν να τη βάλουν στο δημοτικό αλλά μπερδεύτηκαν μωρέ και την έβαλαν στο γυμνάσιο», έγραψε.

