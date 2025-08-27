Φωτιά στη Λεωφόρο Λαυρίου - Εναέρια και επίγεια μέσα στη μάχη με τις φλόγες

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην Παλιοκαμάριζα Κερατέας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13.08 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Ήχησε το 112

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 εστάλη λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή του Θορικού Λαυρίου. Το 112 καλεί τους πολίτες να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει: «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Θορικού Λαυρίου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Διακοπή κυκλοφορίας στη λεωφόρο Λαυρίου λόγω πυρκαγιάς

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του Λαυρίου προχώρησε η ΕΛΑΣ λόγω πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή της με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου καυσίμων «Shell», στο ρεύμα προς Αθήνα, και από τον κυκλικό κόμβο Λαυρίου, επίσης στο ρεύμα προς Αθήνα.