Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία Παύλου Κουτρόπουλου

Την Πέμπτη 28 Αυγούστου η κηδεία του
Έφυγε από τη ζωή στα 68 χρόνια του ο επιχειρηματίας Παύλος Κουτρόπουλος.
Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένειά του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ ευτύχησε να δει και δύο εγγόνια.
Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 11 το πρωί 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
Ο εκλιπών ήταν συνιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων καφεστίασης Corretto Café.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr