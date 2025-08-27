Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο του επιχειρηματία Παύλου Κουτρόπουλου

Έφυγε από τη ζωή στα 68 χρόνια του ο επιχειρηματίας Παύλος Κουτρόπουλος.

Δύσκολες ώρες βιώνει η οικογένειά του. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών, ενώ ευτύχησε να δει και δύο εγγόνια.

Η κηδεία του θα γίνει την Πέμπτη 28 Αυγούστου στις 11 το πρωί 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

Ο εκλιπών ήταν συνιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων καφεστίασης Corretto Café.