MyStreet: Πώς λειτουργεί η νέα ψηφιακή εφαρμογή για τους δημόσιους χώρους

Σκοπός του MyStreet είναι όπως επισημαίνεται, να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως στους κοινόχρηστους χώρους

Η νέα ψηφιακή εφαρμογή MyStreet για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα των κοινόχρηστων χώρων, που βρίσκεται στον «αέρα», παρουσιάστηκε σήμερα σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Την παρουσίαση έκανε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το MyStreet μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν οι πολίτες στα κινητά τους τηλέφωνα μέσω του App Store και του Play Store. Ήδη, 9.381 πολίτες έχουν κατεβάσει την εφαρμογή και έχουν υποβάλει 1.273 καταγγελίες, ενώ 60 Δήμοι έχουν καταχωρήσει 5.736 παραχωρήσεις στο Μητρώο Καταχώρισης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων. Σκοπός του MyStreet είναι να διασφαλίσει την πρόσβαση όλων των πολιτών ανεξαιρέτως στους κοινόχρηστους χώρους, προσφέροντας τόσο στους πολίτες την ευκαιρία να συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη τους, όσο και στους Δήμους τη δυνατότητα να ελέγχουν τις μισθώσεις εύκολα και γρήγορα και να βελτιώνουν την οργάνωση και τη διαχείρισή τους. Πρόκειται για μια σημαντική εφαρμογή, η οποία αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πώς λειτουργεί η εφαρμογή MyStreet

Με την εφαρμογή MyStreet οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται μέσω ενός διαδραστικού χάρτη σε πραγματικό χρόνο για τις ενεργές μισθώσεις κοινόχρηστων χώρων, όπως για παράδειγμα τραπεζοκαθίσματα καφετεριών, εστιατορίων ή άλλων επιχειρήσεων. Σε περιπτώσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις, μπορούν να το καταγγείλουν μέσω της εφαρμογής. Με αυτόν τον τρόπο, το MyStreet συμβάλλει στην ενίσχυση της διαφάνειας, καθώς και στη συμμόρφωση και στη διατήρηση της νομιμότητας στη διαχείριση του δημόσιου χώρου. Επίσης, οι πολίτες έχουν την επιλογή να περιηγηθούν στο MyStreet σε χάρτες με τα «Σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων» και με τα «Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης» σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, όπως για παράδειγμα σεισμοί. Σύντομα θα ενσωματωθούν στο MyStreet οι «Θέσεις στάθμευσης ΑμεΑ» και το «Εθνικό Μητρώο Απινιδωτών».