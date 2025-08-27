Μινεάπολη: 3 νεκροί, 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

ΝΕΟΤΕΡΟ: Τρεις είναι οι νεκροί -μεταξύ των οποίων και ο δράστης- και τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε περιστατικό πυροβολισμών που σημειώθηκε σε καθολικό σχολείο στη Μινεάπολη.

Σύμφωνα με δύο πηγές ομοσπονδιακών αρχών που μίλησαν στο CBS News, έως και 20 άτομα έχουν τραυματιστεί στο περιστατικό. Οι πηγές αναφέρουν ότι οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν λίγο πριν από τις 17:00 (ώρα Ελλάδας). Ο δράστης περιγράφεται ως άνδρας ντυμένος στα μαύρα και οπλισμένος με τουφέκι.

Αναφέρουν επίσης ότι δεν υπάρχει ενεργή απειλή για την κοινότητα αυτή τη στιγμή. Οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή ώστε να μπορούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βοηθήσουν τα θύματα.

Πρώτη Ενημέρωση: Συναγερμός σήμανε την Παρασκευή στη Μινεάπολη των Ηνωμένων Πολιτειών, μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε καθολικό σχολείο της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό συνέβη στο Annunciation Catholic School, στη συνοικία Tangletown. Πολλά άτομα έχουν τραυματιστεί, με δύο πηγές από τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας να αναφέρουν στο CBS News ότι οι τραυματίες μπορεί να φθάνουν έως και τους 20. Οι ίδιες πηγές περιγράφουν τον δράστη ως άνδρα ντυμένο στα μαύρα, οπλισμένο με τουφέκι. Το επεισόδιο ξεκίνησε περίπου μία ώρα πριν από την κινητοποίηση των αρχών.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ασθενοφόρα, ενώ στο σημείο βρίσκονται ήδη πράκτορες του FBI και και η τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημέρωσε ότι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης είναι νεκρός, ωστόσο το σχολείο και η γύρω ζώνη παραμένουν αποκλεισμένες, με δυνάμεις ασφαλείας και διασώστες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις.

Μινεάπολη: Η ιστορία του Annunciation Catholic School

Το Annunciation Catholic School ιδρύθηκε το 1923 με στόχο, όπως αναφέρει στον ιστότοπό του, να καλλιεργεί «χριστιανικές αξίες και κοινωνική υπευθυνότητα» στους μαθητές. «Θα βρείτε δασκάλους, γονείς, προσωπικό και μαθητές που εκτιμούν πραγματικά τη σημασία της εκπαίδευσης και της μάθησης με βάση την πίστη, και θα δείτε αυτές τις αξίες σε δράση σε κάθε τάξη μας», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το σχολείο δέχεται παιδιά από την προσχολική ηλικία μέχρι και την όγδοη τάξη, ενώ η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε μόλις τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανάρτηση στο Facebook.