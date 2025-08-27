Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στα Υψηλά Αλώνια- Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός στα Υψηλά Αλώνια, όταν κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς θύμισε έντονα την τραγωδία που είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες στην οδό Γούναρη, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σοβάδων.