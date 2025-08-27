Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στα Υψηλά Αλώνια- Από τύχη δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Πάτρα: Κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού στα Υ...

Άλλο ένα περιστατικό με πτώση σοβάδων στην Πάτρα

Από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε τραυματισμός στα Υψηλά Αλώνια, όταν κομμάτια τσιμέντου αποκολλήθηκαν από μπαλκόνι πρώτου ορόφου πολυκατοικίας και κατέληξαν στο πεζοδρόμιο.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής, καθώς θύμισε έντονα την τραγωδία που είχε σημειωθεί πριν από λίγους μήνες στην οδό Γούναρη, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από πτώση σοβάδων.

Ειδήσεις Τώρα

Θανατηφόρο τροχαίο στην Πιερία: Νεκρή 9χρονη, τραυματίστηκαν η μητέρα και η αδερφή της

Η Χαλανδρίτσα υποδέχεται την 22η Αγροτική Έκθεση AgreXa 2025

Μινεάπολη: 3 νεκροί, 20 τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ψηλαλώνια Σοβάδες

Ειδήσεις