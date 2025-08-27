ΟΗΕ: «Ανθρωπογενής κρίση ο λιμός στη Γάζα- Ζητείται άμεση εκεχειρία»

Για την κατάσταση στη Γάζα μετά τους αλλεπάλληλους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς αναφέρθηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός των ΗΠΑ δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια “ανθρωπογενής κρίση” και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Σε κοινή τους δήλωση, τα 14 μέλη του Συμβουλίου ζητούν την άμεση, άνευ όρων και μόνιμη εκεχειρία, την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς και άλλες οργανώσεις.

Ακόμη ζήτησαν την ουσιαστική αύξηση της βοήθειας σε όλη τη Γάζα και την άμεση και άνευ όρων άρση από το Ισραήλ όλων των περιορισμών στην παράδοση της βοήθειας.

Save the Children: Τα παιδιά στη Γάζα δεν έχουν δύναμη να κλάψουν, ψυχορραγούν

Νωρίτερα, μίλησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η επικεφαλής της οργάνωσης Save the Children, η οποία μεταξύ άλλων διερωτήθηκε για τη λιμοκτονία στη Γάζα «έχουν φτάσει στο απροχώρητο, που είναι τα δικά σας (όρια);».

Η Ίνγκερ Άσινγκ επέμεινε στο γεγονός ότι ο λιμός που κήρυξε στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα ο ΟΗΕ δεν είναι μονάχα ένας «τεχνικός όρος».

«Όταν δεν υπάρχουν αρκετά τρόφιμα, τα παιδιά υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό, κατόπιν πεθαίνουν αργά και οδυνηρά. Αυτός, με απλούς όρους, είναι ο λιμός», συνέχισε η ίδια, προτού περιγράψει τα στάδια αυτής της εξασθένισης του οργανισμού σε λίγες εβδομάδες, το σώμα που «αυτοκαταστρέφεται», «τρώγοντας τους μύες και τα ζωτικά όργανα», έως την τελευταία πνοή.

«Και εντούτοις, στις κλινικές μας επικρατεί σχεδόν σιωπή. Τα παιδιά δεν έχουν πλέον τη δύναμη να μιλήσουν ούτε να κλάψουν, καθώς ψυχορραγούν. Παραμένουν ξαπλωμένα εκεί, αποσκελετωμένα, χάνοντας στην κυριολεξία τις δυνάμεις τους μπροστά στα μάτια μας, με τα μικροσκοπικά σώματά τους εξουθενωμένα από την πείνα και τις ασθένειες», περιέγραψε.

«Σας το είπαμε ξεκάθαρα ότι αυτό επέκειτο», σημείωσε. «Όλος ο κόσμος σε αυτήν την αίθουσα έχει νομική και ηθική ευθύνη να ενεργήσει για να σταματήσει αυτήν την κτηνωδία» συνέχισε.

Από την πλευρά της η Τζόις Μσούγια, αναπληρώτρια επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ ανέφερε: «Το να μπει ένα τέλος σε αυτήν την κρίση που δημιούργησε ο άνθρωπος απαιτεί εμείς να δράσουμε σαν να επρόκειτο για τη μητέρα μας, τον πατέρα μας, το παιδί μας, την οικογένειά μας, που προσπαθούν να επιβιώσουν στη Γάζα του σήμερα».

Η αξιωματούχος χαιρέτισε τη «μικρή αύξηση» της ανθρωπιστικής βοήθειας που μπόρεσε να εισέλθει στον παλαιστινιακό θύλακα τις τελευταίες εβδομάδες.

«Πρόκειται για σημαντικές εξελίξεις, όμως ούτε θα ανατρέψουν τον λιμό ούτε θα σταματήσουν την πορεία του», τόνισε.