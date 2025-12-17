Back to Top
Ε.Α.Π.: Έκπτωση για αποφοίτους Προπτυχιακών Π.Σ. που επιθυμούν να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακά Π.Σ.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει τη μείωση κατά 10% της οικονομικής συμμετοχής για αποφοίτους Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Ε.Α.Π. που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025 2026.

Δικαιούχοι

Η μείωση αφορά αποφοίτους Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π., από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έπειτα, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση εισαγωγής σε Π.Μ.Σ. του Ε.Α.Π. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.

Εξαιρέσεις

Η μείωση δεν εφαρμόζεται:  στα διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ΕΑΓ, ΓΧΝ, ΚΥΚ, ΕΓΑ, ΕΔΙ

και στα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών.

Διάρκεια

Η μείωση αφορά στην άπαξ παρακολούθηση όλων των Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας Θ.Ε., η επανεγγραφή πραγματοποιείται χωρίς μείωση της οικονομικής συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Θ.Ε.

Ειδήσεις