Ε.Α.Π.: Έκπτωση για αποφοίτους Προπτυχιακών Π.Σ. που επιθυμούν να εγγραφούν σε Μεταπτυχιακά Π.Σ.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο ανακοινώνει τη μείωση κατά 10% της οικονομικής συμμετοχής για αποφοίτους Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (Π.Π.Σ.) του Ε.Α.Π. που επιθυμούν να φοιτήσουν σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Ιδρύματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2025 2026.
Δικαιούχοι
Η μείωση αφορά αποφοίτους Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών του Ε.Α.Π., από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 και έπειτα, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση εισαγωγής σε Π.Μ.Σ. του Ε.Α.Π. για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026.
Εξαιρέσεις
Η μείωση δεν εφαρμόζεται: στα διιδρυματικά Π.Μ.Σ. ΕΑΓ, ΓΧΝ, ΚΥΚ, ΕΓΑ, ΕΔΙ
και στα Ειδικά Προγράμματα Σπουδών.
Διάρκεια
Η μείωση αφορά στην άπαξ παρακολούθηση όλων των Θ.Ε. του Π.Μ.Σ. Σε περίπτωση μη επιτυχούς ολοκλήρωσης μίας Θ.Ε., η επανεγγραφή πραγματοποιείται χωρίς μείωση της οικονομικής συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Θ.Ε.
