Πατρινός «επένδυσε» 160.000€ σε διαδικτυακή πλατφόρμα και έπεσε θύμα απάτης

Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης ερευνούν οι Αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

Θύμα φέρεται να είναι ένας 54χρονος Πατρινός, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 πείστηκε να επενδύσει σε γνωστή ιστοσελίδα με την προοπτική υψηλών αποδόσεων.

Σταδιακά, ο άνδρας κατέθεσε συνολικά 160.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, πιστεύοντας ότι τα χρήματά του «δούλευαν» για λογαριασμό του.

Η απάτη αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας τού ζήτησαν επιπλέον ποσό, δήθεν για να αποδεσμευτούν τα κέρδη του. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προσέφυγε στην Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες.