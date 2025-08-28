Back to Top
#TAGS ΦΩΤΙΕΣ ΑΧΑΪΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πατρινός «επένδυσε» 160.000€ σε διαδικτυακή πλατφόρμα και έπεσε θύμα απάτης

Πατρινός «επένδυσε» 160.000€ σε διαδικτυ...

Κατήγγειλε την υπόθεση στην Αστυνομία όταν του ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για την «απελευθέρωση» των κερδών

Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης ερευνούν οι Αρχές στην Πάτρα, έπειτα από καταγγελία που κατατέθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025.

Θύμα φέρεται να είναι ένας 54χρονος Πατρινός, ο οποίος τον Νοέμβριο του 2024 πείστηκε να επενδύσει σε γνωστή ιστοσελίδα με την προοπτική υψηλών αποδόσεων.

Σταδιακά, ο άνδρας κατέθεσε συνολικά 160.000 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού, πιστεύοντας ότι τα χρήματά του «δούλευαν» για λογαριασμό του.

Η απάτη αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, όταν οι διαχειριστές της ιστοσελίδας τού ζήτησαν επιπλέον ποσό, δήθεν για να αποδεσμευτούν τα κέρδη του. Τότε αντιλήφθηκε ότι είχε εξαπατηθεί και προσέφυγε στην Αστυνομία.

Η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση, με τις Αρχές να προσπαθούν να εντοπίσουν τους δράστες.

Ειδήσεις Τώρα

Πιερία: Διασωληνωμένη στο Ιπποκράτειο η 11χρονη από το τροχαίο – Θρήνος για την 9χρονη αδερφή της

Δυτική Ελλάδα: Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ σήμερα- Συγκέντρωση στην Πάτρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Απάτη Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις