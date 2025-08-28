Πάτρα: Άνδρας μπήκε με όπλο σε φαρμακείο- Τον εντόπισαν

Κινητοποίηση της αστυνομίας για έναν άνδρα στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας άνδρας μπήκε σε φαρμακείο με όπλο, στην οδό Ακρωτηρίου.

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν και τον εντόπισαν και προσάγεται στην Ασφάλεια.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό το κίνητρο της ενέργειάς του.