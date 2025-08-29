Τέμπη: Ολοκληρώθηκε η έρευνα- Τα επόμενα βήματα μέχρι τη δίκη

Μετά τις τελευταίες νομοθετικές αλλαγές, δεν απαιτούνται για τα συγκεκριμένα αδικήματα εισαγγελική πρόταση και βούλευμα, αλλά σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα που οδηγεί σε απευθείας κλήσεις στο ακροατήριο. Η διαδικασία, σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, αναμένεται να διαρκέσει έως περίπου τον Δεκέμβριο, καθώς ο εισαγγελέας Εφετών, αν κρίνει ότι η διενεργηθείσα ανάκριση δεν χρειάζεται συμπλήρωση, καθώς και ότι προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής των κατηγορουμένων για την παραπομπή τους στο ακροατήριο, προτείνει στον πρόεδρο εφετών να οδηγηθεί η υπόθεση σε δίκη.

Η διαδικασία αυτή απαιτεί αρκετές ημέρες καθώς οι δικηγόροι θα μελετήσουν και στη συνέχεια καλούνται να υπογράψουν την περαίωση της ανάκρισης. Κατά συνέπεια ο κ. Μπακαΐμης αναμένεται να διαβιβάσει στον εισαγγελέα μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου την ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία θα συνοδεύεται από διαβιβαστικό κείμενο που θα ανακοινώνει την περαίωση της ανάκρισης και θα αναλύει τις κινήσεις του ανακριτή, τις κατηγορίες και τα πρόσωπα σε βάρος των οποίων τις απήγγειλε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να σημειώνεται πως από την αυτοψία στο Κουλούρι που έγινε από τη ΔΑΕΕ τα κομμάτια του πιλοτηρίου και τα πλαίσια της ηλεκτρομηχανής που εξετάστηκαν και τα δείγματα που ελήφθησαν δεν είναι καμένα, αλλά φέρουν μόνον παραμορφώσεις από χτυπήματα που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση των τρένων.

Το τέλος της ανακριτικής έρευνας του εφέτη ανακριτή, Σωτήρη Μπακαΐμη, για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη σηματοδότησε η παράδοση του πορίσματος της ΔΑΕΕ της Πυροσβεστικής , που διαπιστώνει ότι η δεύτερη ηλεκτράμαξα της εμπορικής αμαξοστοιχίας «δεν φέρει ίχνη καύσης ή άλλες αλλοιώσεις από έκθεση σε φωτιά, όπως επίσης και ότι στο εσωτερικό της καμπίνας δεν υπάρχουν ίχνη καύσης».

Πόσοι είναι οι κατηγορούμενοι και πότε θα γίνει η δίκη

Πλέον, ο αριθμός των κατηγορουμένων της βασικής δικογραφίας -μετά το διαχωρισμό για το σκέλος του «μπαζώματος» και τη δικογραφία Καραμανλή- αγγίζει τους 36. Οι 33 εξ αυτών αντιμετωπίζουν μεταξύ άλλων το κακούργημα της διατάραξης συγκοινωνιών που επισύρει ακόμα και ισόβια, ενώ τρία πρόσωπα κατηγορούνται για πλημμέλημα. Πρόκειται για την υπάλληλο η οποία προσέλαβε τον σταθμάρχη της μοιραίας νύχτας και αντιμετωπίζει το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και δύο στελέχη της Hellenic Train που αντιμετωπίζουν το πλημμέλημα ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή διά παραλείψεως.

Λαμβάνοντας υπόψη τις διαδικασίες που απαιτούνται, δικαστικοί κύκλοι κάνουν λόγο για εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο τους πρώτους μήνες της άνοιξης του 2026.

Οι επτά γενικοί γραμματείς

Το σενάριο αυτό βέβαια βρίσκεται σε συνάρτηση με τις κινήσεις που θα κάνει -μόλις συγκροτηθεί- το δικαστικό συμβούλιο του άρθρου 86 για τους 7 γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, ο Σωτήρης Μπακαΐμης αναμένεται να διαβιβάσει στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το σκέλος της δικογραφίας που αφορά τους 7 γενικούς γραμματείς του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών από το 2016 έως και το 2023. Στο διαβιβαστικό έγγραφο ο κ. Μπακαΐμης δεν θα κάνει αξιολογήσεις, ούτε θα τυποποιήσει αδικήματα, αφού αυτό υπαγορεύει ο νόμος. Μόλις συγκροτηθεί το δικαστικό συμβούλιο του Αρείου Πάγου για την υπόθεση του Κώστα Αχ. Καραμανλή στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα εξεταστεί αν μαζί με τον πρώην υπουργό θα παραπεμφθούν και οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι θήτευσαν ως συνεργάτες των υπουργών. Ωστόσο, στην περίπτωση που κριθεί ότι οι 7 γενικοί γραμματείς έχουν ανεξάρτητη ευθύνη, η δικογραφία θα επιστρέψει στη Λάρισα και ο εφέτης ανακριτής θα τους καλέσει σε απολογία, γεγονός που θα καθυστερήσει την ολοκλήρωση της ανάκρισης για το βασικό σκέλος της υπόθεσης.

Τριαντόπουλος – Καραμανλής

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση για σκέλος της δικογραφίας που έχει διαχωριστεί και βρίσκεται στον Αρειο Πάγο. Σύμφωνα με πληροφορίες η αρεοπαγίτης ανακρίτρια, Φωτεινή Μηλιώνη, η οποία διεξάγει την ανάκριση για τον πρώην υπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και το σκέλος που αφορά την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος, για το οποίο κατηγορούνται άλλα 7 πρόσωπα, έχει ήδη καλέσει τους πρώτους μάρτυρες. Μόλις ολοκληρώσει την εξέταση των μαρτύρων αναμένεται να καλέσει σε απολογία τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ακολουθούν εισαγγελική πρόταση και βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου σχετικά με την παραπομπή των προσώπων αυτών σε δίκη στο Ειδικό Δικαστήριο. Ομως, αν κριθεί ότι ο πρώην υπουργός δεν πρέπει να παραπεμφθεί, το πιθανότερο είναι οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι να επιστρέψουν στην τακτική Δικαιοσύνη και να δικαστούν ξεχωριστά, αφού πλέον αυτό το σκέλος έχει διαχωριστεί από τη βασική δικογραφία του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Για το τρίτο σκέλος της υπόθεσης, που αφορά την παράβαση καθήκοντος του πρώην υπουργού μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, θα πρέπει να προηγηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου η κλήρωση των μελών του Δικαστικού Συμβουλίου του άρθρου 86 σε συνεδρίαση της Βουλής. Εφόσον συγκροτηθεί το Συμβούλιο και οριστεί αρεοπαγίτης ανακριτής που θα μελετήσει την υπόθεση, θα αποφασιστεί και η «τύχη» των γενικών γραμματέων και θα προχωρήσει η ανάκριση.

kathimerini.gr