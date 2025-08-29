Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»- ΒΙΝΤΕΟ

Σκηνή βγαλμένη από ταινία θυμίζει η σύλληψη του πρωτοπαλίκαρου του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο.

Αστυνομικοί του είχαν στήσει καρτέρι και την κατάλληλη στιγμή «χτύπησαν» ακινητοποιώντας τον στη μέση του δρόμου.

Η επιχείρηση στήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (28.08) όταν ο 36χρονος που κατηγορείται για τη συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση του Έντικ, κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε δρόμο στον Ασπρόπυργο. Τότε, 3 αυτοκίνητα της αστυνομίας του έκλεισαν τον δρόμο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί, μη μπορώντας να κάνει το οτιδήποτε.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αυτοκίνητο με αστυνομικούς κλείνει τον δρόμο στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου και στη συνέχεια ένα ακόμη αυτοκίνητο σταματά από πίσω του. Το τρίτο αυτοκίνητο των αστυνομικών τον κλείνει και από τα πλάγια.

Τότε όλοι οι αστυνομικοί βγαίνουν έξω οπλισμένοι και του φωνάζουν να παραδοθεί. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια των ανυποψίαστων πολιτών.

Ο 36χρονος συνελήφθη εν τέλει από τη Δίωξη Εκβιαστών μετά από ένταλμα που εξέδωσε ο εισαγγελέας για συμμετοχή του στην εγκληματική οργάνωση.

Μια οργάνωση στην οποία σύμφωνα με την αστυνομία, αρχηγός φέρεται να είναι ο ελληνοποιημένος ομογενής από την πρώην Σοβιετική Ένωση «Έντικ» που πιθανότητα κινεί τα νήματα της οργάνωσης από το Ντουμπά.

Τα μέλη της οργάνωσης πραγματοποιούσαν εκβιασμούς, λαθρεμπόριο τσιγάρων, έβαζαν βόμβες και πραγματοποιούσαν και άλλες παράνομες πράξεις.

Ο συγκεκριμένος φέρεται να έχει βαρύ ποινικό παρελθόν καθώς φέρεται να έχει κατηγορηθεί για ληστείες, κλοπές, ναρκωτικά, πλαστογραφίες, εμπρησμούς και λοιπά.