Οικογένεια Σαμαρά για τον χαμό της Λένας: «Ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

Η δήλωση της οικογένειας
Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση «στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά στο βαθύτατο πένθος της οικογένειας του», εξέδωσε η οικογένεια Σαμαρά.
«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», γράφει στην ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχασε την κόρη του, Λένα, στις 7 Αυγούστου.
Την ανακοίνωση υπογράφουν εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος του, Κώστας.
