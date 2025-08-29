Οικογένεια Σαμαρά για τον χαμό της Λένας: «Ευγνώμονες για την συμπαράστασή σας στο βαθύτατο πένθος μας»

Ανακοίνωση με την οποία εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για τη συμπαράσταση «στην καθεμία και στον καθένα ξεχωριστά στο βαθύτατο πένθος της οικογένειας του», εξέδωσε η οικογένεια Σαμαρά.

«Είμαστε ευγνώμονες, στην καθεμία και στον καθένα σας ξεχωριστά, για τη συμμετοχή και τη συμπαράστασή σας στο βαρύτατο πένθος μας για τη Λένα», γράφει στην ανακοίνωση ο πρώην πρωθυπουργός ο οποίος έχασε την κόρη του, Λένα, στις 7 Αυγούστου.

Την ανακοίνωση υπογράφουν εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό, η σύζυγός του Γεωργία και ο γιος του, Κώστας.