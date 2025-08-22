«Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα»- Η ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για την αδελφή του, Λένα ανήμερα των γενεθλίων του

Μία συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Κώστας Σαμαράς ανήμερα των γενεθλίων του.

Ο γιος του πρώην Πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά αναφέρεται στο γεγονός ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι το ίδιο χωρίς την αδερφή του, Λένα Σαμαρά που «έφυγε» πριν από λίγες μέρες από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Στο συγκινητικό μήνυμά του στο Facebook την Παρασκευή (22.08) για την πρόωρα χαμένη αδερφή του, Λένα Σαμαρά, ο γιος του Αντώνη Σαμαρά, Κώστας αναφέρει: «Τίποτα δεν είναι ίδιο χωρίς εσένα όμως σε νιώθω δίπλα μου κάθε στιγμή και αυτό μου δίνει δύναμη να συνεχίζω… Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου, τίποτα άλλο δεν θα ζητούσα… Ευχαριστώ πολύ όλους σας για τις ευχές. Αντεύχομαι υγεία και ό,τι το καλύτερο στην ζωή σας».