Στο φως σκάνδαλο με καθολικούς ιερείς και επιχειρηματίες - Διώξεις για κακουργήματα με φόντο την Πάτρα

Στα… πράσα πιάστηκαν δύο καθολικοί ιερείς και έξι επιχειρηματίες που είχαν «επενδύσει» 3 εκατομμύρια ευρώ της Καθολικής Εκκλησίας της Ελλάδας σε νυχτερινά κέντρα της Πελοποννήσου και τώρα θα λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη για κακουργηματική υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Το «ιερό» σκάνδαλο ξέσπασε τον περασμένο Οκτώβριο, όταν η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος εντόπισε την υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στην Ελλάδα.

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ κατέληξαν τμηματικά τα τελευταία οκτώ χρόνια σε τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρηματιών νυχτερινών κέντρων, και από αυτούς σε φαινομενικές «επενδύσεις».

Μάλιστα, έφερναν από την Αθήνα στην Πάτρα πρωτοκλασάτους καλλιτέχνες με πληρωμένα τα έξοδα διαμονής και μισθοδοσίας για τους ηχολήπτες και άλλους τεχνικούς, κόβοντας «τιμολόγιο» στην Καθολική Επισκοπή Σύρου!

Η έρευνα έβγαλε «λαβράκι» έπειτα από τυχαίο τραπεζικό εσωτερικό έλεγχο που εντόπισε ύποπτες κινήσεις, συμπεριλαμβανομένου εμβάσματος ύψους 50.000 ευρώ που δεν δικαιολογούνταν να καταλήξει από τα ταμεία της Καθολικής Εκκλησίας στον λογαριασμό επιχειρηματία.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε η υπενοικίαση από συγκεκριμένο επιχειρηματία νυχτερινού κέντρου αντί του ποσού των 50.000 ευρώ, με έμβασμα προερχόμενο από την Επισκοπή της Καθολικής Εκκλησίας στη Σύρο.

Ακολούθησε περαιτέρω έρευνα με το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, για να εντοπιστούν κι άλλες ύποπτες κινήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στο οικονομικό σκάνδαλο που ταλανίζει την Καθολική Εκκλησία της Ελλάδας.

Το πόρισμα της έρευνας της Αρχής Καταπολέμησης Εσόδων από Παράνομη Δραστηριότητα, με επικεφαλής τον επίτιμο αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, διαβιβάστηκε στην εισαγγελική Αρχή Σύρου και έπειτα από πολύμηνη έρευνα ασκήθηκαν πρόσφατα κακουργηματικές διώξεις σε δύο ιερείς και έξι επιχειρηματίες για υπεξαίρεση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος.

Κατηγορούμενοι είναι δύο υψηλόβαθμοι ιερείς της Επισκοπής Σύρου που ερευνώνται για κακουργηματικές πράξεις, όπως η υπεξαίρεση και έξι ιδιώτες μεταξύ των οποίων ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων κυρίως στην Πάτρα που ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και συνέργεια στην υπεξαίρεση. Για τον λόγο αυτόν έχουν ήδη δεσμευτεί από την Αρχή για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος οι λογαριασμοί και περιουσιακά στοιχεία των ιδιωτών και των δύο ιερωμένων.

Οι ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί κατά παντός υπευθύνου και ο ανακριτής αναμένεται να καλέσει μέσα στο επόμενο διάστημα τους κατηγορουμένους για να απολογηθούν για τις εις βάρος τους κατηγορίες. Επίσης, δεν αποκλείεται να απαγγελθούν διώξεις και σε άλλα πρόσωπα εφόσον προκύψει η εμπλοκή τους κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Λόγω του σκανδάλου κορυφαίο μέλος της Επισκοπής Σύρου έχει ήδη υποβάλει την παραίτησή του, η οποία έγινε δεκτή από την Αγία Εδρα στο Βατικανό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Καθολική Εκκλησία στην Ελλάδα διοικείται από την Ιερά Σύνοδο της Καθολικής Ιεραρχίας που συνέρχεται ανά εξάμηνο και τα μέλη της ορίζονται καθ’ υπόδειξη της ιδίας από την Αγία Εδρα. Δεν υπάρχει μόνιμος πρωθιεράρχης, αλλά εκλέγεται ανά τριετία ο πρόεδρος της Συνόδου της Καθολικής Ιεραρχίας. Σύμφωνα με το καθολικό Κανονικό Δίκαιο, οι ιεράρχες δεν υπηρετούν ισοβίως στις έδρες τους, αλλά παραιτούνται σε ηλικία 75 ετών.

Στην Ελλάδα ο αριθμός των καθολικών ανέρχεται σε 250.000. Σημαντική είναι η παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας στις Κυκλάδες και κυρίως στη Σύρο, με 8.000 πιστούς.

ΠΗΓΗ dimokratia.gr