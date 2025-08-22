Δυτική Αχαΐα: Περιπολίες της Αστυνομίας στα καμένα χωριά μετά τις καταγγελίες για λεηλασίες

Συνεχής είναι η παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων στη Δυτική Αχαΐα , μετά τα εκτεταμένα πύρινα μέτωπα που κατέκαψαν την περιοχή.

Κλιμάκια της ΔΙΑΣ, της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ πραγματοποιούν πυκνές περιπολίες γύρω από τις κοινότητες Αγίου Στεφάνου, Θεριανού, Περιστέρας και Μοιρέικων, επιχειρώντας να θωρακίσουν τα χωριά απέναντι σε επιδρομές.

Κάτοικοι έχουν καταγγείλει την παρουσία μικρών ομάδων αγνώστων, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι την απουσία των ιδιοκτητών κινούνται στις πυρόπληκτες ζώνες και προχωρούν σε λεηλασίες.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αυτοψίες των κλιμακίων του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, δεκάδες κατοικίες στις συγκεκριμένες κοινότητες έχουν κριθεί ακατάλληλες για διαμονή, γεγονός που άφησε πολλά σπίτια αφύλακτα και εκτεθειμένα σε παραβατικές ενέργειες.