Φωτιές στην Αχαΐα: Η καταγραφή για τα καμμένα κτίρια - 221 οικήματα με σοβαρές ζημιές

Συνολικά 221 κτίρια καταγράφηκαν με ζημιές από τις πρόσφατες φωτιές στην Αχαΐα, σύμφωνα με τα στοιχεία των αυτοψιών που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Αναλυτικά, στους δήμους της περιοχής η εικόνα έχει ως εξής:

Δυτικής Αχαΐας: 65 κτίρια με ζημιές. Στον Άγιο Στέφανο καταγράφηκαν 20 κτίρια (11 κίτρινα, 6 κόκκινα), στον Αλισσό 33 (17 κίτρινα, 9 κόκκινα), ενώ σε Αχαϊκό, Κάτω Αλισσό, Κάτω Αχαΐα και Χαϊκάλι συνολικά 12 κτίρια.

Ερυμάνθου: 9 κτίρια επλήγησαν, εκ των οποίων 7 χαρακτηρίστηκαν «κίτρινα» και 2 «κόκκινα».

Πατρέων: Καταγράφηκαν οι περισσότερες ζημιές, με 147 κτίρια. Στα Βραχνέικα μόνο εντοπίστηκαν 53 (38 κίτρινα, 12 κόκκινα), ενώ σε Θρανό, Καμίνια, Πάτρα και Τσουκαλαίικα συνολικά 94 κτίρια παρουσίασαν φθορές.

Από το σύνολο των καταγραφών, 113 κτίρια κρίθηκαν «κίτρινα» (με σοβαρές ζημιές αλλά κατοικήσιμα), 56 «κόκκινα» (μη κατοικήσιμα), ενώ τα υπόλοιπα 52 χαρακτηρίστηκαν «πράσινα» με μικρότερες φθορές.