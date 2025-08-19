Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Υποβολή αιτήσεων πληγέντων από τις πυρκαγιές

"Με στόχο την συντομότερη δυνατή ολοκλήρωση των διαδικασιών, παρακαλούνται οι πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από 20/8 και μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2025 στα γραφεία που έχουν οριστεί από τους Δήμους για την παραλαβή των αιτήσεων" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Για τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κατοικίες που έχουν βλάβες ή έχουν καεί ολοσχερώς .

2. Κτίρια που στεγάζουν επιχειρήσεις και έχουν πληγεί μερικώς ή ολοσχερώς από τις πυρκαγιές. Η αίτηση υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη (ψιλό κύριο ή με πλήρη κυριότητα).

3. Οι αγροτικές επιχειρήσεις φυσικά πρόσωπα και κάτοχοι αγροτικών εκμεταλλεύσεων υποβάλλουν την αίτησή τους στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ στην έδρα των Δήμων.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που έχει πληγεί ο εξοπλισμός τους, αποθηκευμένα προϊόντα, πάγια κλπ, όπως και οι αγροτικές επιχειρήσεις Νομικά πρόσωπα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους κατά τον ίδιο τρόπο στα γραφεία που έχουν οριστεί από τους Δήμους.

Τα σημεία που έχουν οριστεί από τους Δήμους για την παραλαβή των αιτήσεων, όλων των κατηγοριών είναι:

Δήμος Πατρέων: Δ.Ε. Βραχναιίκων (Ελευθερίου Βενιζέλου 41 & Ιωάννη Σταυροπούλου Βραχναίκα,

Δ.Ε. Μεσσάτιδας (Λεωφόρο Δημοκρατίας 209 Οβρυά)

Δ.Ε. Ρίου και Αρκτικού Διαμερίσματος (Πλατεία Εργατικών Κατοικιών Νέου Δρόμου αριθμ. 4),

Ανατολικού Διαμερίσματος (Εγλυκάδος 98) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση protodp@patras.gr

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2610450283- 2613600700 Βραχνέικα, 2613600918 Μεσσάτιδα, 2610430984 Αρκτικό, 2610625471 Ανατολικό

Δήμος Δυτικής Αχαΐας: Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Δυτικής Αχαΐας (Δημαρχείο Κάτω Αχαΐας) τηλ. 2693024771.

Δήμος Ερυμάνθου: Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Ερυμάνθου (Δημαρχείο Χαλανδρίτσας) τηλ. 269436033