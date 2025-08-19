Σύσκεψη για τον συντονισμό της κρατικής αρωγής στους πυρόπληκτους της Δυτικής Αχαΐας

Στον συντονισμό των ενεργειών κρατικής αρωγής προς τους πληγέντες της μεγάλης πυρκαγιάς της 12ης Αυγούστου επικεντρώθηκε η σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Δυτικής Αχαΐας, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, του Δημάρχου και υπηρεσιακών παραγόντων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας, αναφέρει: "Ο συντονισμός των επιτροπών κρατικής αρωγής που συγκροτήθηκαν από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου, ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Δημάρχου Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλου με τον Περιφερειάρχη, Νεκτάριο Φαρμάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίωνα Ζαΐμη, τον διευθυντή γραφείου Περιφερειάρχη, Γιάννη Μάκκα, τον Προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας, Νικόλαο Γυφτάκη κι υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η συνάντηση έγινε στον απόηχο των ανακοινώσεων για τα μέτρα αρωγής για τους πυρόπληκτους, ενώ καθορίστηκαν οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων και επισημάνθηκε η επίσπευση των προβλεπόμενων διαδικασιών προκειμένου να καταβληθούν άμεσα οι αποζημιώσεις στους πληγέντες (αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρήσεις, νοικοκυριά).

Δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις, αλλά και διευκρινίσεις σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ενώ αποφασίστηκε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με στόχο την έγκαιρη ανακούφιση των πληγέντων και την ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

«Η κρατική αρωγή και η συνεργασία όλων των θεσμών είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του τόπου μας και να ξαναδώσουμε ζωή στην καμένη μας γη», τόνισε ο Δήμαρχος, Γρηγόρης Αλεξόπουλος.

Να σημειωθεί πως, μέχρι τις 28 Αυγούστου στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ, στο πρώην Δημαρχείο Μόβρης, στα Σαγαίικα υποβάλλονται αιτήσεις για:

-Φυτική παραγωγή: Ζημιές σε καλλιέργειες, δέντρα και φυτά

-Ζωικό κεφάλαιο: Ζημιές σε ζώα, όπως απώλεια ή τραυματισμός

-Πάγιο κεφάλαιο: Ζημιές σε υποδομές, (κτίρια, εξοπλισμός, μηχανήματα)

-Απώλεια παραγωγής.

Αντίστοιχα, αιτήσεις χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, αποζημίωσης οικοσκευής και ενίσχυσης επιχειρήσεων (αγροτικές και εμπορικές) θα υποβάλλονται από τις 20 Αυγούστου έως τις 26 Σεπτεμβρίου, στον Δήμο Δυτικής Αχαΐας."