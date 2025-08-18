Αυτά είναι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας

Με τη συμμετοχή κυβερνητικών στελεχών πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τον συντονισμό των ενεργειών στήριξης των πυρόπληκτων περιοχών.

Στο τραπέζι βρέθηκαν ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο γ.γ. του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευστάθιος Σταθόπουλος και ο διοικητής του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, καθώς και οι δήμαρχοι και οι τοπικοί φορείς.

Από σήμερα, οι άνθρωποι που έμειναν χωρίς κατοικία, μπορούν να ενοικιάσουν οικία, λαμβάνοντας ένα ποσό που ξεκινάει από 300 ευρώ και φτάνει στα 500 ευρώ (ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας) ως επιδότηση ενοικίου. Τα χρήματα της επιδότησης για τα ενοίκια που θα καταβάλλουν μέχρι την οριοθέτηση της πληγείσας έκτασης και τη βεβαίωση της αδυναμίας παραμονής στην κατοικία τους, θα τα λάβουν αναδρομικά.

Σύμφωνα με τον κ. Κατσαφάδο, οι Δήμοι θα αναλάβουν να συγκεντρώσουν τις αιτήσεις των πολιτών με ζημιές στις κατοικίες τους, στο διάστημα 20 Αυγούστου – 1 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πληγέντες να λάβουν άμεσα:

600 ευρώ ως έκτακτο οικονομικό βοήθημα,

2.000 ευρώ για κατοικίες που χαρακτηρίστηκαν «πράσινες»,

4.000 ευρώ για τα «κίτρινα» σπίτια,

6.000 ευρώ για τις «κόκκινες» κατοικίες.

Για την καταβολή των ενισχύσεων απαιτούνται το χαρτί της αυτοψίας των ειδικών κλιμακίων (με τις καταγραφές να ολοκληρώνονται σήμερα), καθώς και το Ε1 και Ε9 του ιδιοκτήτη. Ακόμα, όπως σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου θα έχει εκδοθεί η ΚΥΑ με την οριοθέτηση της πληγείσας περιοχής και οι πολίτες θα μπορούν να ξεκινήσουν τις διαδικασίες επισκευής ή ανακατασκευής της οικίας τους, με επιδότηση στο 80% του κόστους.

Παράλληλα, ο υφυπουργός ανακοίνωσε την εφαρμογή του «ΑΧΑΪΑ PASS», ενός προγράμματος ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της τοπικής τουριστικής κίνησης, κατά τα πρότυπα του «ΕΥΒΟΙΑ PASS». Επιπλέον, προανήγγειλε ακόμη ένα μέτρο στήριξης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση, το οποίο θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Θ. Λιβάνιος τόνισε ότι οι διαδικασίες πρέπει να είναι «γρήγορες και αποτελεσματικές», δίνοντας έμφαση σε πέντε άξονες:

α) Αποκαταστάσεις ζημιών,

β) Αποζημιώσεις πληγέντων,

γ) Αποκατάσταση υποδομών,

δ) Αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα,

ε) Πλήρης αποκατάσταση του ΧΥΤΑ Πάτρας.

Όπως ανέφερε ο κ. Φαρμάκης, ανακοινώθηκαν συγκεκριμένα μέτρα και αποφασίστηκαν σύντομα χρονοδιαγράμματα για την εφαρμογή τους.

«Όλοι μαζί θα κάνουμε τα πάντα για να μην κερδίσουν οι φλόγες, ούτε όσοι επενδύουν σε καταστροφές για τις δικές τους θλιβερές σκοπιμότητες. Όλοι μαζί εκπροσωπούμε την πραγματική κοινωνία και αυτή την κοινωνία καλούμαστε να ανακουφίσουμε και να προστατεύσουμε», τόνισε ο Περιφερειάρχης.

Κλείνοντας, υπογράμμισε με νόημα ότι «ο τόπος μας μπορεί να νικήσει τις στάχτες, η κοινωνία μας μπορεί να βγει πιο δυνατή».

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στους 5 πυλώνες στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση, ειδικότερα, στις αποζημιώσεις στους πληγέντες πολίτες για περιουσίες που χάθηκαν, στις ζημιές στους αγρότες και σχετικές αποζημιώσεις, στις δημοτικές υποδομές που επλήγησαν, στα αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες περιοχές ειδικά στην Πάτρα και τέλος στον έλεγχο του κυτάρρου στη Μαυροράχη της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Κατσαφάδος επεσήμανε πως θα πρέπει να συνεργαστούν άρτια Δήμοι, Περιφέρεια και συναρμόδια υπουργεία για να βγει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα.