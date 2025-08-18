Πυρόπληκτοι κάτοικοι της Πάτρας υποδέχτηκαν με πανό Λιβάνιο και Κατσαφάδο- Σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών στην Περιφέρεια - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ

Στην Πάτρα βρίσκονται σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγή στο πλαίσιο των κυβερνητικών πρωτοβουλιών για τον συντονισμό των δράσεων στήριξης και αποκατάστασης των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα, πραγματοποιείται σύσκεψη κεκλεισμένων των θυρών με τον Περιφερειάρχη, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Φορείς της περιοχής.



H σύσκεψη πραγματοποιείται με στόχο την καταγραφή των αναγκών, την άμεση ενεργοποίηση της κρατικής αρωγής και τη διαμόρφωση ενός σχεδίου αποκατάστασης και στήριξης για τις πληγείσες τοπικές κοινωνίες.

Τον κ. Κατσαφάδο και τον κ. Λιβάνιο περίμεναν με πανό οργισμένοι κάτοικοι των πυρόπληκτων περιοχών της Πάτρας και της Αχαΐας.

Οι κάτοικοι ζητούν να γίνουν άμεσα οι καταγραφές των ζημιών που, όπως τονίζουν, είναι πολλές. Ζητούν άμεσα να τους δοθούν απαντήσεις γιατί συνέβη αυτή η μεγάλη καταστροφή και για το πότε θα δοθούν οι αποζημιώσεις.

Μάλιστα αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι δυστυχώς για ακόμα μια φορά δεν δούλεψε ο κρατικός μηχανισμός με αποτέλεσμα να καούν οι περιουσίες τους.

Ο κ. Λιβάνιος αναφέρθηκε στους 5 πυλώνες στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση, ειδικότερα, στις αποζημιώσεις στους πληγέντες πολίτες για περιουσίες που χάθηκαν, στις ζημιές στους αγρότες και σχετικές αποζημιώσεις, στις δημοτικές υποδομές που επλήγησαν, στα αντιπλημμυρικά έργα στις πληγείσες περιοχές ειδικά στην Πάτρα και τέλος στον έλεγχο του κυτάρρου στη Μαυροράχη της Δυτικής Αχαΐας.

Ο κ. Κατσαφάδος επεσήμανε πως θα πρέπει να συνεργαστούν άρτια Δήμοι, Περιφέρεια και συναρμόδια υπουργεία για να βγει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα.

Στη σύσκεψη συμμετέχει και ο Ανδρέας Λυκουρέντζος Διοικητής του ΈΛΓΑ. Υποστήριξε από την πλευρά του ότι οι αγρότες θα πρέπει να δηλώσουν ακριβώς ό,τι ζημιές έχουν και τίποτα περισσότερο, γιατί αυτό θα έχει επιπτώσεις στις αιτήσεις τους.