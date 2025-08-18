Back to Top
Την Τετάρτη η έκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για τις καταστροφικές πυρκαγιές

Στις 3 το μεσημέρι

Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα την ενημέρωση για τις καταστροφικές φωτιές στη Δυτική Ελλάδα και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025 και ώρα 15.00.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδίδεται και ζωντανά μέσω του συνδέσμου: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/6309

