Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

Η φωτιά στο αυτοκίνητο ξέσπασε στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου

 Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας, (18.8.2025) στην Κορινθία.

Το όχημα, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο 123 χλμ της Ν.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου.

Σύμφωνα με πληροφορίς, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.

Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε.

Ειδήσεις