Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών

Η φωτιά στο αυτοκίνητο ξέσπασε στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου
Φωτιά ξέσπασε σε αυτοκίνητο το πρωί της Δευτέρας, (18.8.2025) στην Κορινθία.
Το όχημα, τυλίχθηκε στις φλόγες λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο 123 χλμ της Ν.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα στο ύψος του Λουτρού Ξυλοκάστρου.
Σύμφωνα με πληροφορίς, oι επιβαίνοντες πρόλαβαν και εγκατέλειψαν εγκαίρως το όχημα και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κιάτου.
Η κυκλοφορία στο σημείο διακόπηκε.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr